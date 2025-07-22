В Сумах вражеский дрон упал на дорогу среди белого дня: какая ситуация в городе и районе (видео, фото)

22 июля днем в Сумах вражеский ударный дрон во время воздушной тревоги упал прямо на дорогу, когда там было интенсивное автомобильное движение.

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На опубликованных в местных пабликах видео видно, как беспилотник попадает прямо на дорогу рядом с автомобилями, на которых ехали гражданские.

Как сообщил руководитель Сумской ОВА Игорь Кальченко, после 13:00 российские БпЛА атаковали Сумскую громаду. Один из дронов попал в Ковпаковском районе. В результате взрывной волной выбило окна в учебном заведении и больнице. Сначала сообщалось, что обошлось без пострадавших, однако впоследствии информацию уточнили.

Фото: Сумская ОВА/ Telegram

Начальник Сумской ОГА Олег Григоров рассказал, что повреждены также окна многоэтажек и детская площадка. Предварительно, два человека получили ранения. Их госпитализировали.

"Продолжается обследование территории. На месте происшествия работают все службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь", — пишет Олег Григоров.

По обновленной информации Сумского областного совета, в результате атаки РФ один человек погиб.

Фото: Сумская ОВА/ Telegram

Отметим, что спасатели ГСЧС Сумщины с самого утра оказывают помощь жителям, чьи дома пострадали в результате вечерней атаки 21 июля. Основные работы проводятся в наиболее поврежденном девятиэтажном жилом доме — там демонтируют аварийные балконы и поврежденные оконные рамы.

Напомним, поздно вечером 21 июля российские войска сбросили управляемые авиабомбы на Сумы. В результате удара ранения получили три человека, среди них — ребенок. Всего за медицинской помощью обратились 12 человек. Атака оставила после себя значительные разрушения: повреждены пять многоэтажек, 18 автомобилей и здание торгового центра.