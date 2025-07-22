У Сумах ворожий дрон впав на дорогу серед білого дня: яка ситуація в місті та районі (відео, фото)

22 липня вдень у Сумах ворожий ударний дрон під час повітряної тривоги впав просто на дорогу, коли там був інтенсивний автомобільний рух.

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На оприлюднених у місцевих пабліках відео видно, як безпілотник влучає просто на дорогу поряд із автівками, якими їхали цивільні.

Як повідомив керівник Сумської ОВА Ігор Кальченко, після 13:00 російські БпЛА атакували Сумську громаду. Один із дронів влучив у Ковпаківському районі. У результаті вибуховою хвилею вибило вікна у навчальному закладі та лікарні. Спершу повідомлялося, що обійшлося без постраждалих, проте згодом інформацію уточнили.

Фото: Сумська ОВА/ Telegram

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров розповів, що пошкоджено також вікна багатоповерхівок та дитячий майданчик. Попередньо, двоє людей дістали поранення. Їх госпіталізували.

"Триває обстеження території. На місці події працюють усі служби, постраждалим надається необхідна допомога", — пише Олег Григоров.

За оновленою інформацією Сумської обласної ради, внаслідок атаки РФ одна людина загинула.

Фото: Сумська ОВА/ Telegram

Зазначимо, що рятувальники ДСНС Сумщини від самого ранку надають допомогу мешканцям, чиї оселі постраждали внаслідок вечірньої атаки 21 липня. Основні роботи проводяться у найбільш пошкодженому дев’ятиповерховому житловому будинку — там демонтують аварійні балкони та пошкоджені віконні рами.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 липня російські війська скинули керовані авіабомби на Суми. Внаслідок удару поранень зазнали троє людей, серед них — дитина. Загалом по медичну допомогу звернулися 12 осіб. Атака залишила по собі значні руйнування: пошкоджено п’ять багатоповерхівок, 18 автомобілів та будівлю торгового центру.