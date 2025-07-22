Удари ЗС РФ по Сумах і Одесі: що відомо про наслідки нічної атаки (фото)

Вночі 21–22 липня російські війська завдали масштабних ударів ударними безпілотниками по Одесі та Сумах. У містах виникли пожежі, пошкоджені будівлі, також є поранені серед мирного населення.

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Зокрема, у ДСНС України розповіли, що через атаку ударними дронами в Одесі загорілися автомобілі на парковці, у багатоповерхівці вибило вікна, а також пошкоджено магазин. Одна людина отримала травми. На місці працювали психологи та рятувальники. Загалом до ліквідації наслідків залучили 62 фахівці та 17 одиниць техніки.

За словами міського голови Геннадія Труханова, частина безпілотників летіла безпосередньо на Одесу. В одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхових будинках, поруч із ними згоріли автомобілі. В іншій частині міста зафіксували пожежу в адміністративній будівлі.

Міський голова також додав, що інформації про загиблих або нових постраждалих наразі не надходило. На місці продовжують працювати екстрені служби.

Зазначимо, що вночі на Одесу рухалися щонайменше 12 ударних дронів. Згодом, близько 02:10 години в місті пролунали вибухи.У наступні хвилини атака по місту продовжилася.

Що станом на ранок 22 липня відомо про атаку по Сумах

Крім того, масштабний удару ворога зазнало й інше українське місто — Суми. За інформацією ДСНС, пізно ввечері 21 липня армія РФ застосувала керовані авіабомби по місту.

Рятувальники прибули на місце, евакуювали мешканців пошкоджених будинків, врятували двох громадян, ліквідували осередки загорянь та обстежили територію.

Наслідки нічної атаки в Сумах Фото: ДСНС України

Унаслідок атаки поранено трьох людей, серед яких одна дитина. Загалом за медичною допомогою звернулися 12 осіб.

Пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, 18 автомобілів та торгівельний центр.

Наразі оновленої інформації про наслідки атаки РФ секретар Сумської міської ради Артем Кобзар не надавав, однак вночі він повідомив, що два вибухи, які чули мешканці, — це влучання керованих авіабомб по одному з районів міста.

"Попередньо загиблих немає, але є троє постраждалих.Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок — вибито вікна, зруйновано балкони. На місці працюють усі необхідні служби", — йдеться у дописі.

Також Артем Кобзар зазначив, що о 08:00 годині буде розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у 22-му дитячому садочку. Також працюватиме пункт видачі фанери для мешканців. До робіт долучаться громадські об’єднання та працівники Сумської міської ради для якнайшвидшого відновлення наслідків атаки.

Зазначимо, що про загрозу ударів керованих авіаційних бомб для Сумської області Повітряні сили попереджали ще близько 22:00 години. Близько 22:30 години у місті прогриміли вибухи.