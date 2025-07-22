Одесу масовано атакували БпЛА: у місті здійнялися пожежі, що відомо (відео)

Уночі 22 липня в Одесі прогриміла серія вибухів: місто масовано атакували російські безпілотники. Внаслідок ударів здійнялися пожежі, постраждали адміністративна будівля та житлові будинки.

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Відбулося зокрема займання автомобілів, що стояли у дворі біля одного з житлових кварталів міста. Фокус зібрав інформацію про нічний обстріл Одеси.

Близько 01:40 години Повітряні сили України попередили про кілька груп ударних дронів в акваторії Чорного моря. БпЛА рухалися у напрямку Одеської області та тримали курс на обласний центр.

Щонайменше 12 ударних дронів рухалися на місто, як повідомили моніторингові канали.

Близько 02:10 години в Одесі пролунали вибухи, місцеві чули звуки роботи протиповітряної оборони.

У наступні хвилини атака по місту продовжилася — ще серія вибухів прогриміла в Одесі.

Місцеві пабліки повідомили, що внаслідок атаки в Одесі здійнялася пожежа. Також у мережі показали кадри, як у дворі одного з житлових кварталів палають автомобілі.

Близько 03:00 години голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер оприлюднив перші дані щодо наслідків атаки по місту. За його інформацією, в Одесі палає адміністративна будівля та автомобілі, також пошкоджень зазнали житлові будинки: у них повилітали вікна.

Також одеські пабліки повідомили, що в місті внаслідок атаки палає магазин.

Інформації про постраждалих на момент публікації не надходило. На місця виїхали оперативні служби задля ліквідації наслідків обстрілу.

Нагадаємо, росіяни також атакували увечері Суми керованими авіаційними бомбами: під удар потрапив житловий район, постраждали житлові будинки та торговий центр.

Також увечері 21 липня російське місто Міллерово атакували БпЛА: там розташований військовий аеродром, звідки ЗС РФ запускають "Шахеди" по Україні.