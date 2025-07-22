Одессу массированно атаковали БпЛА: в городе поднялись пожары, что известно (видео)

Ночью 22 июля в Одессе прогремела серия взрывов: город массированно атаковали российские беспилотники. В результате ударов поднялись пожары, пострадали административное здание и жилые дома.

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Произошло в частности возгорание автомобилей, стоявших во дворе возле одного из жилых кварталов города. Фокус собрал информацию о ночном обстреле Одессы.

Около 01:40 часов Воздушные силы Украины предупредили о нескольких группах ударных дронов в акватории Черного моря. БпЛА двигались в направлении Одесской области и держали курс на областной центр.

По меньшей мере 12 ударных дронов двигались на город, как сообщили мониторинговые каналы.

Около 02:10 часов в Одессе прогремели взрывы, местные слышали звуки работы противовоздушной обороны.

В последующие минуты атака по городу продолжилась — еще серия взрывов прогремела в Одессе.

Местные паблики сообщили, что в результате атаки в Одессе поднялся пожар. Также в сети показали кадры, как во дворе одного из жилых кварталов горят автомобили.

Около 03:00 часов председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер обнародовал первые данные о последствиях атаки по городу. По его информации, в Одессе пылает административное здание и автомобили, также повреждения получили жилые дома: в них повылетали окна.

Также одесские паблики сообщили, что в городе в результате атаки пылает магазин.

Информации о пострадавших на момент публикации не поступало. На места выехали оперативные службы для ликвидации последствий обстрела.

Напомним, россияне также атаковали вечером Сумы управляемыми авиационными бомбами: под удар попал жилой район, пострадали жилые дома и торговый центр.

Также вечером 21 июля российский город Миллерово атаковали БпЛА: там расположен военный аэродром, откуда ВС РФ запускают "Шахеды" по Украине.