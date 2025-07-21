Российский город Миллерово, где действует военный аэродром, под массированной атакой БпЛА (видео)

Вечером 21 июля Ростовская область России оказалась под массированной атакой дронов: под удар попал в частности город Миллерово, где расположен военный аэродром, откуда россияне часто запускают "Шахеды" по Украине.

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Местные слышали по меньшей мере 10 мощных взрывов, и при этом атака на Миллерово продолжается. О массированном обстреле города рассказали местные Telegram-каналы.

Воздушная тревога в Ростовской области была объявлена около 21:00 часов из-за угрозы ударных БпЛА. Около 21:30 часов российские паблики сообщили, что в Миллерово прогремело более 10 взрывов.

"Миллерово отбивается от украинских беспилотников. Прозвучало более 10 взрывов", — говорится в сообщении.

Также россияне пожаловались, что на фоне дроновой атаки у них выключили интернет.

В сети также показали кадры обстрела Миллерово. На видеороликах слышны звуки работы ПВО и видно яркую вспышку над городом.

В течение следующего часа массированная атака на Миллерово продолжалась. Активно работала противовоздушная оборона, местные жаловались на звуки взрывов.

Вскоре росСМИ сообщили, что всего над Ростовской областью с 16:00 до 22:00 часов якобы было сбито 12 украинских беспилотников. Однако атака на этом не завершилась.

О последствиях атаки БпЛА по Миллерово местные власти на момент публикации не разглашали.

Военный аэродром "Миллерово": что известно об объекте

Аэродром "Миллерово" — это стратегический аэродром, который служит базой для фронтовой авиации. Он выполняет задачи по поддержке российской пехоты, которая действует на восточном и южном направлениях в Украине.

Аэродром расположен не в самом городе, а примерно в 5 километрах к северо-западу от него. Оттуда ВС РФ регулярно запускают по украинской территории ударные БпЛА типа "Шахед".

Напомним, ночью 21 июля дроны также массированно атаковали Ростовскую область: под ударом в частности оказалась железнодорожная инфраструктура, в Каменоломнях поднялся пожар на крупном железнодорожном узле.

Также ночью 19 июля БпЛА массированно атаковали оккупированные регионы и Московскую область, в ряде российских аэропортов был введен план "Ковер".