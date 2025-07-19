В ряде аэропортов объявлен план "Ковер": Россию и оккупированные регионы массированно атаковали БпЛА (фото, видео)

Вечером 18 июля и после полуночи Россию и временно оккупированный Донецк атаковали дроны. Власти ограничили работу аэропортов, введя план "Ковер", в Подмосковье поднялся пожар и поврежден энергетический объект в результате атаки. В РФ заявили о "сбитии" около 90 беспилотников.

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Дроны атаковали Брянскую, Орловскую, Калужскую, Ростовскую, Московскую, Тульскую, Смоленскую области, сообщило российское издание "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ.

Атака по Подмосковью

Группа дронов атаковала в частности Московскую область и Подмосковье. Местные слышали серию взрывов, в Можайске и Дмитрове активно работали силы ПВО, отметило российское медиа Mash.

"В Дмитрове обломки сбитого БпЛА упали в поле, повреждена высоковольтная линия", — информировали в СМИ.

В местных аэропортах, в частности в "Шереметьево", власти ввели ограничения на вылеты и посадку самолетов.

Также в сети распространили кадры атаки по Подмосковью. На видео слышно пролеты БпЛА в небе, работу ПВО, а также видно пожар, который поднялся на одной из локаций в результате ударов.

Всего в течение нескольких часов над Московской областью было сбито около 13 ударных БпЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Атака по оккупированным регионам

Также вечером 18 июля дроны массированно атаковали временно оккупированный Донецк. Местные паблики сообщили, что под ударом в частности оказался Петровский район. В результате атаки поднялся пожар.

Кроме Донецкой области, дроны атаковали временно оккупированный город Токмак в Запорожской области. Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ распространил кадры последствий ударов по городу. На фотографиях видно пожар.

Exilenova+ | последствия атаки БпЛА по Токмаку

Кроме того, росСМИ информировали о серии взрывов в Ростовской области РФ. Местные слышали по меньшей мере 5 взрывов над Гуково и пролеты ряда БпЛА над регионом.

Последствия атаки дронов по российским регионам и оккупированным территориям устанавливаются. В областях продолжается угроза из-за ударных БпЛА.

Напомним, ночью 19 июля ВС РФ массированно атаковали Одессу БпЛА: в результате обстрела в городе пострадала гражданская инфраструктура, поднялся пожар.

Также ночью 19 июля ВС РФ массированно запустили по Украине "Шахеды": взрывы прогремели в Киеве, Ровенской, Одесской, Житомирской, Львовской и других областях.