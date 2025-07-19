У низці аеропортів оголошено план "Килим": Росію та окуповані регіони масовано атакували БпЛА (фото, відео)

Увечері 18 липня та після опівночі Росію і тимчасово окупований Донецьк атакували дрони. Влада обмежила роботу аеропортів, ввівши план "Килим", у Підмосков'ї здійнялася пожежа і пошкоджений енергетичний об'єкт внаслідок атаки. У РФ заявили про "збиття" близько 90 безпілотників.

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Дрони атакували Брянську, Орловську, Калузьку, Ростовську, Московську, Тульську, Смоленську області, повідомило російське видання "Известия" з посиланням на Міноборони РФ.

Атака по Підмосков'ї

Група дронів атакувала зокрема Московську область та Підмосков'я. Місцеві чули серію вибухів, у Можайську та Дмитрові активно працювали сили ППО, зазначило російське медіа Mash.

"У Дмитрові уламки збитого БпЛА впали в поле, пошкоджено високовольтну лінію", — інформували у ЗМІ.

В місцевих аеропортах, зокрема у "Шереметьєво", влада ввела обмеження на вильоти та посадку літаків.

Також у мережі поширили кадри атаки по Підмосков'ї. На відео чутно прольоти БпЛА у небі, роботу ППО, а також видно пожежу, що здійнялася на одній із локацій внаслідок ударів.

Всього упродовж кількох годин над Московською областю було збито близько 13 ударних БпЛА, повідомив мер Москви Сергій Собянін.

Атака по окупованих регіонах

Також увечері 18 липня дрони масовано атакували тимчасово окупований Донецьк. Місцеві пабліки повідомили, що під ударом зокрема опинився Петровський район. Унаслідок атаки здійнялася пожежа.

Окрім Донеччини, дрони атакували тимчасово окуповане місто Токмак у Запорізькій області. Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ поширив кадри наслідків ударів по місту. На фотографіях видно пожежу.

Exilenova+ | наслідки атаки БпЛА по Токмаку

Окрім того, росЗМІ інформували про серію вибухів у Ростовській області РФ. Місцеві чули щонайменше 5 вибухів над Гуково та прольоти низки БпЛА над регіоном.

Наслідки атаки дронів по російських регіонах та окупованих територіях встановлюються. В областях триває загроза через ударні БпЛА.

Нагадаємо, уночі 19 липня ЗС РФ масовано атакували Одесу БпЛА: внаслідок обстрілу у місті постраждала цивільна інфраструктура, здійнялася пожежа.

Також уночі 19 липня ЗС РФ масовано запустили по Україні "Шахеди": вибухи пролунали у Києві, Рівненській, Одеській, Житомирській, Львівській та інших областях.