В Одесі прогриміла серія вибухів: місто масовано атакували БпЛА, здійнялася пожежа (фото)

Після опівночі 19 липня росіяни масовано атакували Одесу БпЛА: близько 20 дронів завдали ударів по місту. Внаслідок атаки в Одесі здійнялися пожежі.

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Атаку назвали однією з наймасованіших по Одесі за весь час повномасштабного вторгнення. Про це повідомило місцеве медіа "Думская".

Близько опівночі моніторингові канали попередили про рух великої кількості ударних БпЛА в Одеській області. Дрони рухалися з акваторії Чорного моря та з північного сходу у напрямку Одеси.

monitor | мапа руху "Шахедів" в Одеській області

Близько 00:20 години БпЛА дісталися міста: кореспондент Фокусу повідомив про вибухи, що прогриміли в Одесі. Міський голова Геннадій Труханов також інформував про вибухи в Одесі.

Місцеві ЗМІ повідомили, що в Одесі внаслідок атаки дронів здійнялася пожежа.

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