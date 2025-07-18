Київ атакують ударні дрони ЗС РФ: у столиці працюють сили ППО
Увечері 18 липня російська армія запустила дрони-камікадзе в напрямку Києва.
Факт атаки російськими безпілотниками підтвердило командування Повітряних сил ЗСУ.
"Увага, Києве! Ворожі БпЛА до вас із північного сходу", — попередили військові.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО біля Києва і в самому місті. Про атаку дронів попередив і голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Моніторингові канали помітили рух дронів до районів Троєщина та Оболонь.
Крім цього, у пабліках писали про проліт чотирьох БПЛА на Бровари.
Нагадаємо, ЗСУ знайшли способи боротьби з російськими дронами на оптоволокні. Іноді оптоволоконний кабель вдається перерізати ножицями.
Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог раніше хвалив виробників безпілотників в Україні за лідерство в "новій епосі війни".