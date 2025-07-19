В Одессе прогремела серия взрывов: город массированно атаковали БпЛА, поднялся пожар (фото)

После полуночи 19 июля россияне массированно атаковали Одессу БпЛА: около 20 дронов нанесли удары по городу. В результате атаки в Одессе поднялись пожары.

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Атаку назвали одной из самых массированных по Одессе за все время полномасштабного вторжения. Об этом сообщило местное медиа "Думская".

Около полуночи мониторинговые каналы предупредили о движении большого количества ударных БпЛА в Одесской области. Дроны двигались из акватории Черного моря и с северо-востока в направлении Одессы.

monitor | карта движения "Шахедов" в Одесской области

Около 00:20 часов БпЛА добрались до города: корреспондент Фокуса сообщил о взрывах, прогремевших в Одессе. Городской голова Геннадий Труханов также информировал о взрывах в Одессе.

Местные СМИ сообщили, что в Одессе в результате атаки дронов поднялся пожар.

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