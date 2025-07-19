Украину массированно атакуют "Шахеды": дроны добрались до западных регионов, где угроза ударов (карта)

Вечером 18 июля россияне начали атаковать украинские регионы ударными БпЛА типа "Шахед": воздушная тревога объявлена в большинстве областей, взрывы прогремели в частности в Киеве. Беспилотники добрались до западных регионов.

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Воздушную тревогу объявили в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Фокус собрал актуальную информацию о ночной атаке россиян.

Дроны около 21:30 часов добрались до столицы — там прогремели взрывы.

Около 22:30 часов Воздушные силы Украины предупредили о движении ударных БпЛА в ряде восточных, северных и южных областей. Большинство групп "Шахедов" держали западный, северо-западный, юго-западный и южный курсы.

Скриншот | предупреждения ПС о движении "Шахедов"

По данным мониторингового канала monitor по состоянию на 23:00 часов, в воздушном пространстве Украины находилось около 70 ударных БпЛА. Часть групп "Шахедов" взяла западный курс, двигаясь через Киевскую область на Житомирщину в направлении Ровненской области.

monitor движение "Шахедов" в небе над Украиной

Вскоре в Ровненской области прогремели взрывы — предварительно, работали силы ПВО по ударным БпЛА в небе над регионом.

Около 00:05 часов мониторинговые каналы также предупредили об угрозе "Шахедов" для Одесской области.

Новость дополняется...

Напомним, 18 июля начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что Telegram-каналы помогают российской армии во время атак.

Также 18 июля в ОВА сообщили, что Россия атаковала Каменский район Днепропетровской области: в сети информировали о попадании в здание ТЦК.