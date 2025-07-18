"Они видят": Telegram-каналы помогают ВС РФ во время воздушных атак, — Игнат (видео)

Украинские Telegram-каналы, которые показывают в реальном времени пролет над Украиной российских дронов и ракет, помогают оккупантам.

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Желая предупредить украинцев об опасности и показывая, куда и что летит, некоторые популярные паблики с большим количеством подписчиков не задумываются о том, что их контент помогает ВС РФ отслеживать "слепые" зоны на радарах, заявил в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, зачастую такие каналы транслируют атаки так же, если бы это показывала система "Вираж-планшет".

"Для чего врагу вкладывать деньги в разведку и тому подобное? Они видят, куда летит их ракета, ее маршрут, где она пропадает с радаров, где она появляется. То есть можно сделать обобщенную информацию, взять с наших Telegram-каналов, которые делают хорошее дело для врага", – объяснил Игнат.

В то же время он не имеет ничего против схематического изображения с помощью стрелочек.

"Ну, люди хотят знать, куда летит. Но если это делается как-то схематически, то… Мы (Воздушные силы ВСУ) тоже сообщаем, только буквами, что летит в направлении такого-то города, идите в укрытия. Кто-то берет это сообщение и просто рисует стрелочку. Но если детализовано показывать пролет ракеты и где она появляется и исчезает с радаров, это крайне опасно", – подчеркнул военный.

Если пролет дронов и ракет показан стрелками, это не так опасно, как трансляция в реальном времени Фото: Скриншот

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