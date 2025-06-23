Подвал не спасает: почему укрытия в Киеве могут быть смертельной ловушкой

Украинцев предупреждают: Россия не останавливается, и массированные удары будут продолжаться, поэтому во время воздушной тревоги важно находиться в укрытиях. Однако ситуация с защитными сооружениями в столице остается сложной — часть из них закрыта или не соответствует базовым требованиям безопасности. Фокус выяснил, что стоит знать во время тревоги и что действительно может спасти от прямого ракетного удара.

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В ночь на 23 июня Киев пережил очередную мощную комбинированную атаку. Над городом взрывались "Шахеды", баллистические и крылатые ракеты.

На фоне этого командир полка БПЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что ПВО уже не так эффективно сбивает цели, как раньше, поэтому следует быть бдительным и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Если еще в прошлом году украинские ПВО сбивали до 90-95% целей, то сейчас этот показатель все чаще опускается до 70-80%, особенно когда речь идет о смешанных ударах: "Шахеды" как отвлечение, баллистика — как основной удар.

Не осталась в стороне и нардеп Марьяна Безуглая. Она выразила свои вопросы к Воздушным силам и рекомендует украинцам переезжать в укрытия.

Но тут возникает ключевой вопрос — а спасут ли эти укрытия, особенно при ударе баллистикой, где счет идет на секунды? А последние две атаки на Киев показали еще и то, что даже подвальные помещения не спасут, если происходит прямой ракетный удар.

"Ракета, которая сегодня попала по пятиэтажке, пробила здание вплоть до подвала", — сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Помогут ли укрытия от прямого ракетного удара

Эксперт по безопасности, инструктор по выживанию и тактической медицине Игорь Молодан отмечает, что от прямого попадания ракеты спасти может только специализированное укрытие. Речь идет о:

Бомбоубежища;

Герметичные сооружения;

Противорадиационные укрытия;

Сооружения двойного назначения — например, подземные переходы, подземные паркинги, станции метро и т.д.

Именно эти сооружения способны обеспечить высокий уровень защиты. Однако большинство из них сосредоточены только в крупных городах. В меньших населенных пунктах подземной инфраструктуры просто нет, поэтому такого уровня укрытий там тоже нет.

"Бомбоубежища, если говорить по Кодексу гражданской защиты, вообще предусмотрены преимущественно для стратегически важных объектов — таких как крупные предприятия, органы управления, например КГГА. Это углубленные сертифицированные сооружения, которые частично способны выдержать даже определенные типы вооружения.

Но даже они — не всесильны. Мы это видим на примере Ирана, где были разрушены сверхглубокие объекты, которые по идее должны были быть недосягаемыми. То есть, такие хранилища существуют, но их очень мало, и, как правило, они есть только в областных центрах или столице", — рассказывает Фокусу Молодан.

Что делать в случае тревоги, если специального укрытия рядом нет

"Надо четко понимать: даже самые простые укрытия не выдержат прямого попадания. Это правда. Но это не значит, что ими следует пренебрегать. Если воздушная тревога уже объявлена, вы должны находиться в каком-то более безопасном месте, чем ваша обычная комната", — продолжает эксперт.

Самое опасное место — это помещение с окнами.

Безопаснее:

Быть внутри дома, в комнате без окон, по правилу двух стен.

Если вы в многоэтажке — лучше находиться на нижних этажах, например, в лифтовых холлах или на лестничных клетках.

Еще лучше — в подвальных или полуподвальных помещениях дома.

Но иногда даже открытая местность может быть безопаснее, чем пребывание внутри здания. Если есть возможность, стоит выйти на расстояние 50-100 метров от сооружений — в сторону парков, зеленых зон, лесополос.

"Почему так? Потому что на открытой местности вы имеете возможность среагировать — услышать или увидеть подлет ракеты, "Шахеда" или другого объекта. У вас будет несколько секунд, чтобы упасть на землю, принять безопасное положение — и это может спасти жизнь", — говорит Молодан.

Да, в случае с гиперзвуковой ракетой времени может быть совсем мало, но даже 2-3 секунды иногда решающие. Самое главное — знать, как действовать, и сделать это вовремя.

На открытой территории безопасными местами могут быть:

Бордюры, углубления в земле, канавы;

Прочные деревья;

Любые естественные укрытия, которые могут погасить взрывную волну или осколки.

"Но подчеркиваю: все эти варианты — это временный выход, если нет доступа к настоящему укрытию. Лучший вариант — это, конечно, оборудованное укрытие, даже простое. Если есть такое рядом — пользуйтесь им", — подчеркивает инструктор по выживанию.

Что не так с укрытиями в Киеве

После громкого скандала в 2023 году(когда женщина погибла возле закрытого укрытия), Киев активно проверял защитные сооружения. По официальным отчетам КГГА, в городе насчитывается более 4 тысяч укрытий, но пригодными к использованию признаны лишь около 60%.

Многие из них — это условные подвалы жилых домов или коммунальные хранилища, которые давно не видели ремонта. Доступ к ним часто закрыт или ограничен.

Депутат КГГА Леонид Емец рассказывает, что укрытия бывают разные: простые (подвалы), специально оборудованные, а также полноценные бомбоубежища. Все они имеют разную степень защиты.

"Если речь идет о дронах-камикадзе типа "Шахед" или ракетах (а они тоже бывают разные — крылатые, баллистические), то уровень опасности также разный. Но однозначно могу заверить: даже самое простое укрытие на порядок безопаснее, чем пребывание в квартире между двумя стенами или где-то в подъезде. В случае угрозы — лучше бежать в укрытие", — говорит Фокусу Емец.

Что касается ситуации с укрытиями в Киеве: приблизительный процент оборудованных и реально пригодных к использованию убежищ депутату трудно назвать. Ведь за них отвечают районные государственные администрации, и каждый район имеет свой уровень организации.

"Например, есть районы, где ситуация с укрытиями лучше. Но есть и такие, где фактически ничего не делается. Я не эксперт, но после последних обстрелов решил самостоятельно проверить информацию в системе Prozorro — и был удивлен. В том же Шевченковском районе, где ранее произошел громкий скандал с укрытиями, в этом году почти не проводилось работ по их обустройству", — продолжает Емец.

Депутат напомнил, что предыдущее руководство Шевченковской РГА решило инвестировать в укрытие не в Киеве, а в Карпатах, примерно в 800 км от города. Это произошло именно в то время, когда жители района обращались с жалобами, что укрытие, которое указано на карте, фактически не работает.

"Тогда мы вместе с обществом лично проверили ситуацию. Выяснилось, что укрытие действительно физически существует — это помещение Малого театра. Но туда нельзя было пройти, потому что вход был заблокирован, и в укрытии не было второго выхода, как того требуют нормы. При этом акт обследования уже был составлен и подтверждал, что убежище — непригодно. Однако по факту он не соответствовал реальному положению дел. Создается впечатление, что кто-то "зарезервировал" помещение для будущего использования. Поэтому проблемы действительно есть — и они очень разные в каждом районе. Невозможно оценивать ситуацию по Киеву в целом — нужно делать отдельную аналитику для каждого района. Сейчас большинство руководителей районов были заменены, и мы, как Киевсовет, надеемся, что с новыми руководителями сможем достичь реального результата", — говорит Емец.

Напомним, Фокус разбирался, выдержит ли Украина темп массированных ударов и что нужно сделать, чтобы система ПВО не дала сбой в критический момент.

Также Фокус писал, что российские оккупанты начали добавлять в "Шахеды" вязкую смесь, которая горит даже в связке с песком.