5 тысяч дронов за месяц: как Россия устраивает ПВО Украины испытания на износ

Более 350 "Шахедов" и десятки ракет — массированный удар по Киеву 23 июня стал очередным этапом в российской стратегии истощения: дроны-камикадзе, приманки, ракеты разных типов. Фокус разбирался, выдержит ли Украина темп и что нужно сделать, чтобы система ПВО не дала сбой в критический момент.

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В ночь с 22 на 23 июня российские войска осуществили мощный удар по столице Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, было запущено: 352 беспилотных дронов Shahed и их имитаторы; 16 ракет, среди которых: 11 баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23; 5 крылатых ракет "Искандер-К".

Президент Зеленский сообщил о применении северокорейской баллистики KN-23, что подтверждают данные разведки.

В результате повреждены по меньшей мере 5 многоэтажек в Киеве, в частности в Шевченковском районе. От удара "Шахедом" пострадала больница в Белой Церкви. Погибли по меньшей мере 6 человек в Киеве и один человек — в Белой Церкви.

Удар по Киеву 23 июня: готова ли ПВО к большому количеству "Шахедов"

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отмечает, что российские оккупанты сознательно применяют стратегию истощения украинской противовоздушной обороны. Эта тактика предусматривает массированное использование беспилотных летательных аппаратов, в частности дронов-камикадзе типа "Шахед-136", а также дронов-приманок, таких как "Герань" и "Пародия".

По словам Коваленко, россияне значительно нарастили их использование: если раньше речь шла о сотнях дронов в месяц, то теперь их количество достигает тысяч. Июнь 2025 года станет абсолютно рекордным месяцем по количеству использованных дронов за все время войны. По состоянию на 23 июня российская армия запустила по мирным городам Украины более 4 тысяч дронов всех модификаций. Эксперт утверждает, что до конца месяца эта цифра может достичь 5 тысяч дронов.

Российский ВПК, по оценке Коваленко, имеет производственные мощности, которые позволяют выпускать до 90 единиц "Шахедов" в сутки, а также аналогичное количество дронов "Герань" и "Пародия". Это позволяет им устраивать ночные атаки с использованием 150-180 дронов ежесуточно.

"Для них сейчас количество более 5 тысяч, почти 5,5 тысяч в месяц этого комбинированного формата — это не проблема. Такой подход создает огромную нагрузку на украинские системы ПВО, которые вынуждены реагировать на массовые налеты, тратя ресурсы и боеприпасы"", — говорит Фокусу эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что судя по данным ГУР Украины, российские оккупанты способны организовывать масштабные воздушные атаки примерно раз в неделю. Эти атаки включают ударные беспилотники и ракеты. При этом половина беспилотников являются боевыми, а половина — имитаторами, что усложняет работу ПВО. Эксперт предупреждает, что с интервалом атак раз в пять дней ПВО не будет справляться без существенного пополнения ракет.

Александр Коваленко указывает на системные недостатки в подготовке к такому типу угроз. Он отмечает, что российская тактика была предсказуемой, но Украина не смогла должным образом подготовиться. Это, по мнению военного обозревателя происходит из-за отсутствия стратегического планирования. Эксперт подчеркивает, что еще в прошлом году было очевидно, что россияне наращивают использование дронов, но Украина не смогла вовремя адаптироваться к этому вызову. Это привело к потере драгоценного времени, которое можно было использовать для усиления ПВО.

Массированная атака на Украину: как противодействовать увеличению количества "Шахедов"

Для эффективного противодействия российским атакам эксперты предлагают комплексный подход, который включает использование различных средств ПВО. В частности Александр Коваленко отмечает, что ранее Украина полагалась преимущественно на мобильные огневые группы, но их эффективность снижается из-за изменения российской тактики. Он предлагает комбинировать мобильные огневые группы, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) и другие средства.

Эксперт также обращает внимание на проблему чрезмерной зависимости от отдельных систем, таких как Patriot, которые являются дорогими и не предназначены для борьбы с массовыми атаками дешевых дронов. Вместо этого он призывает обратить внимание на более дешевые и эффективные средства, такие как зенитно-самоходные установки типа Gepard или Oerlikon, а также дроны-перехватчики и легкую авиацию.

Обозреватель положительно оценивает первые шаги в направлении использования легкой авиации с комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для перехвата дронов, о чем упомянул главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Наконец от Александра Сырского мы услышали, что начинается использование первого легкого самолета с комплексами РЭБ для перехвата дронов. Однако это лишь один из элементов комплексной системы, которая должна включать также турбовинтовую авиацию, легкие вертолеты и зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия", — добавил эксперт.

Также отдельный акцент Коваленко делает на важности бдительности граждан во время воздушных тревог. Он подчеркивает, что в городах, таких как Киев, есть достаточно времени для того, чтобы спрятаться в укрытие, в отличие от прифронтовых регионов, как Одесса, где дроны могут прилетать с моря за считанные минуты.

"Поэтому бдительность, бдительность должна быть сейчас максимально у наших граждан, особенно, когда максимализируют террор российские оккупанты", — подытожил эксперт.

Олег Жданов высоко оценивает эффективность систем ПВО, стоящих на вооружении Украины, таких как IRIS-T, но указывает на проблему с количеством ракет. Для противодействия массовым атакам Жданов предлагает срочно перевооружить мобильные огневые группы, усилив их боевую мощь и обеспечив средствами радиоэлектронного наведения и наблюдения.

"Надо перевооружать мобильные огневые группы, надо усиливать их в боевой мощи и предоставлять им средства радиоэлектронного наведения. В мобильных группах стоит пулемет, у которого максимальная дальность поражения 1,7 км, так чем этот "Шахед" сбивать? Надо ставить на пикапы ЗУ-22, ЗУ-23, у которых дальность поражения 4 км", — считает эксперт.

Жданов отмечает, что ситуация будет усложняться из-за недостаточных поставок от партнеров. Без ускорения которых, ракет и современных систем ПВО Украине будет все сложнее противостоять российским атакам.

Напомним, украинский певец Тарас Тополя сообщил в соцсетях, что их с женой квартира в Киеве разрушена. По его словам, взрывная волна даже вырвала бронированные двери. Елена Тополя показала кадры первых минут после удара.

Также Фокус разбирался, почему Лиманское направление превратилось для армии РФ в ловушку вместо плацдарма для прорыва.