5 тисяч дронів за місяць: як Росія влаштовує ППО України випробування на знос

Понад 350 "Шахедів" та десятки ракет — масований удар по Києву 23 червня став черговим етапом у російській стратегії виснаження: дрони-камікадзе, приманки, ракети різних типів. Фокус розбирався, чи витримає Україна темп і що потрібно зробити, аби система ППО не дала збій у критичний момент.

Related video

У ніч з 22 на 23 червня російські війська здійснили потужний удар по столиці України. За даними Повітряних сил ЗСУ, було запущено: 352 безпілотних дрони Shahed та їхні імітатори; 16 ракет, серед яких: 11 балістичних ракет типу "Іскандер‑М"/KN‑23; 5 крилатих ракет "Іскандер‑К".

Президент Зеленський повідомив про застосування північнокорейської балістики KN‑23, що підтверджують дані розвідки.

В результаті пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхівок у Києві, зокрема в Шевченківському районі. Від удару "Шахедом" постраждала лікарня в Білій Церкві. Загинули щонайменше 6 людей у Києві та одна людина — у Білій Церкві.

Удар по Києву 23 червня: чи готова ППО до великої кількості "Шахедів"

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, зазначає, що російські окупанти свідомо застосовують стратегію виснаження української протиповітряної оборони. Ця тактика передбачає масоване використання безпілотних літальних апаратів, зокрема дронів-камікадзе типу "Шахед-136", а також дронів-приманок, таких як "Герань" і "Пародія".

За словами Коваленка, росіяни значно наростили їх використання: якщо раніше йшлося про сотні дронів на місяць, то тепер їх кількість сягає тисяч. Червень 2025 року стане абсолютно рекордним місяцем за кількістю використаних дронів за весь час війни. Станом на 23 червня російська армія запустила по мирним містам України понад 4 тисячі дронів усіх модифікацій. Експерт стверджує, що до кінця місяця ця цифра може досягти 5 тисяч дронів.

Російська ВПК, за оцінкою Коваленка, має виробничі потужності, які дозволяють випускати до 90 одиниць "Шахедів" на добу, а також аналогічну кількість дронів "Герань" і "Пародія". Це дає їм змогу влаштовувати нічні атаки з використанням 150–180 дронів щодоби.

"Для них зараз кількість більше ніж 5 тисяч, майже 5,5 тисяч на місяць цього комбінованого формату — це не проблема. Такий підхід створює величезне навантаження на українські системи ППО, які змушені реагувати на масові нальоти, витрачаючи ресурси та боєприпаси»", — каже Фокусу експерт.

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що судячи з даних ГУР України, російські окупанти здатні організовувати масштабні повітряні атаки приблизно раз на тиждень. Ці атаки включають ударні безпілотники та ракети. При цьому половина безпілотників є бойовими, а половина — імітаторами, що ускладнює роботу ППО. Експерт попереджає, що з інтервалом атак раз на п’ять днів ППО не справлятиметься без суттєвого поповнення ракет.

Олександр Коваленко вказує на системні недоліки в підготовці до такого типу загроз. Він зазначає, що російська тактика була передбачуваною, але Україна не змогла належним чином підготуватися. Це, на думку військового оглядача відбувається через відсутність стратегічного планування. Експерт підкреслює, що ще в минулому році було очевидно, що росіяни нарощують використання дронів, але Україна не змогла вчасно адаптуватися до цього виклику. Це призвело до втрати дорогоцінного часу, який можна було використати для посилення ППО.

Масована атака на Україну: як протидіяти збільшенню кількості "Шахедів"

Для ефективної протидії російським атакам експерти пропонують комплексний підхід, який включає використання різних засобів ППО. Зокрема Олександр Коваленко зазначає, що раніше Україна покладалася переважно на мобільні вогневі групи, але їхня ефективність знижується через зміну російської тактики. Він пропонує комбінувати мобільні вогневі групи, зенітно-ракетні комплекси (ЗРК), переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) та інші засоби.

Експерт також звертає увагу на проблему надмірної залежності від окремих систем, таких як Patriot, які є дорогими і не призначені для боротьби з масовими атаками дешевих дронів. Натомість він закликає звернути увагу на дешевші й ефективніші засоби, такі як зенітно-самохідні установки типу Gepard чи Oerlikon, а також дрони-перехоплювачі та легку авіацію.

Оглядач позитивно оцінює перші кроки в напрямку використання легкої авіації з комплексами радіоелектронної боротьби (РЕБ) для перехоплення дронів, про що згадав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Нарешті від Олександра Сирського ми почули те, що починається використання першого легкого літака з комплексами РЕБ для перехоплення дронів. Однак це лише один із елементів комплексної системи, яка має включати також турбогвинтову авіацію, легкі гелікоптери та зенітно-ракетні комплекси малого радіусу дії", — додав експерт.

Також окремий акцент Коваленко робить на важливості пильності громадян під час повітряних тривог. Він підкреслює, що в містах, таких як Київ, є достатньо часу для того, щоб сховатися в укриття, на відміну від прифронтових регіонів, як Одеса, де дрони можуть прилітати з моря за лічені хвилини.

"Тому пильність, пильність повинна бути зараз максимально у наших громадян, особливо, коли максималізують терор російські окупанти", — підсумував експерт.

Олег Жданов високо оцінює ефективність систем ППО, що стоять на озробнні України, таких як IRIS-T, але вказує на проблему з кількістю ракет. Для протидії масовим атакам Жданов пропонує терміново переозброїти мобільні вогневі групи, посиливши їх бойову потужність і забезпечивши засобами радіоелектронного наведення та спостереження.

"Треба переозброювати мобільні вогневі групи, треба підсилювати їх в бойовій потужності і надавати їм засоби радіоелектронного наведення. У мобільних групах стоїть кулемет, у якого максимальна дальність ураження 1,7 км, так чим цей "Шахед" збивати? Треба ставити на пікапи ЗУ-22, ЗУ-23, у яких дальність ураження 4 км", — вважає експерт.

Жданов наголошує, що ситуація ускладнюватиметься через недостатні постачання від партнерів. Без прискорення яких, ракет і сучасних систем ППО Україні буде дедалі складніше протистояти російським атакам.

Нагадаємо, український співак Тарас Тополя повідомив у соцмережах, що їхня з дружиною квартира у Києві зруйнована. З його слів, вибухова хвиля навіть вирвала броньовані двері. Олена Тополя показала кадри перших хвилин після удару.

Також Фокус розбирався, чому Лиманський напрямок перетворився для армії РФ на пастку замість плацдарму для прориву.