"Пекельна лотерея": росіяни зруйнували квартиру лідера гурту "Антитіла" в Києві (відео)

Росіяни зруйнували житло співаків Тараса та Олени Тополі. У квартирі все розтрощене, вибухова хвиля вигнула та вирвала із замків броньовані двері.

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Внаслідок атаки на Київ 23 червня у квартирі артистів Тараса та Олени Тополі залишилися стіни, проте вони також частково зруйновані, повідомив Тарас Тополя у Facebook.

"Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг. Дякую… Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея…", — йдеться у повідомленні.

Росіяни зруйнували квартиру Тараса Тополі Фото: Тарас Тополя/Facebook

Зокрема, співачка Олена Тополя опублікувала відео перших хвилин після атаки на Київ 23 червня. На ролику видно вогонь та чути голоси схвильованих людей.

Атака на Київ та область 23 червня

ЗС РФ вдарили по Києву та області "шахедами" і балістикою 23 червня. Відбулася атака по житлових районах, лікарнях, спортивній інфраструктурі. Відомо про 6 загиблих та 27 поранених у Києві та області.

Від обстрілів постраждали Шевченківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом’янський та Дарницький райони Києва. Найтяжчі наслідки — в Шевченківському, там зруйновано цілий підʼїзд житлової багатоповерхівки.

Зокрема, постраждала житлова та медична інфраструктура Білої Церкви Київської області. Загинула одна людина, вісім поранено. Під час ліквідації наслідків обстрілу двоє рятувальників отримали травми.

Нагадаємо, ЗС РФ вдарили по Києву також 17 червня. Внаслідок атаки на столицю тоді загинули 28 людей, 134 постраждали.