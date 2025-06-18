У Києві вже відомо про 28 загиблих: рятувальники все ще розбирають завали

У Києві продовжують розбирати завали внаслідок російської атаки 17 червня. Станом на 14:00 18 червня кількість загиблих у Києві зросла до 28 осіб.

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З-під завалів у Солом'янському районі Києва рятувальники дістали ще тіла загиблих. Таким чином, кількість жертв російського ракетного удару по девʼятиповерхівці зросла до 23 людей, повідомляють у ДСНС України.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Загалом в Києві внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 28 людей, 134 постраждали.

Атака на Київ 17 червня: що відомо

ЗС РФ масовано атакували Київ у ніч на 17 червня дронами типу Shahed і ракетами різних типів. Вибухи лунали у кількох районах міста, у Київській міській адміністрації повідомляли про руйнування в житловому будинку у Солом'янському районі.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розкрив деталі удару по багатоповерхівці в Києві. Він розповів, що після удару ракети дев'ятиповерхівка "склалася" до рівня півтора-двох поверхів, під завалами опинилися люди. З-під завалів вдалося врятувати кількох літніх людей.

Журналісти після нічного удару по Києву показали вигляд квартири, в яку поцілив безпілотник у Дарницькому районі. Син мешканців квартири в момент влучання ховався у ванній кімнаті та зміг уникнути травм, а батьки у спальні отримали поранення.

День жалоби в Києві 18 червня

У Києві 18 червня оголосили Днем жалоби через загибель жителів столиці внаслідок російської атаки вночі 17 червня. У столиці приспустили прапори на всіх комунальних будівлях міста та заборонили будь-які розважальні заходи