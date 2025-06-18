В Киеве уже известно о 28 погибших: спасатели все еще разбирают завалы

В Киеве продолжают разбирать завалы в результате российской атаки 17 июня. По состоянию на 14:00 18 июня количество погибших в Киеве возросло до 28 человек.

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Из-под завалов в Соломенском районе Киева спасатели достали еще тела погибших. Таким образом, количество жертв российского ракетного удара по девятиэтажке возросло до 23 человек, сообщают в ГСЧС Украины.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Всего в Киеве в результате российской атаки в ночь на 17 июня погибли 28 человек, 134 пострадали.

Атака на Киев 17 июня: что известно

ВС РФ массированно атаковали Киев в ночь на 17 июня дронами типа Shahed и ракетами различных типов. Взрывы раздавались в нескольких районах города, в Киевской городской администрации сообщали о разрушениях в жилом доме в Соломенском районе.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко раскрыл детали удара по многоэтажке в Киеве. Он рассказал, что после удара ракеты девятиэтажка "сложилась" до уровня полутора-двух этажей, под завалами оказались люди. Из-под завалов удалось спасти нескольких пожилых людей.

Журналисты после ночного удара по Киеву показали вид квартиры, в которую попал беспилотник в Дарницком районе. Сын жильцов квартиры в момент попадания прятался в ванной комнате и смог избежать травм, а родители в спальне получили ранения.

День траура в Киеве 18 июня

В Киеве 18 июня объявили Днем траура из-за гибели жителей столицы в результате российской атаки ночью 17 июня. В столице приспустили флаги на всех коммунальных зданиях города и запретили любые развлекательные мероприятия