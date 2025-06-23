"Адская лотерея": россияне разрушили квартиру лидера группы "Антитела" в Киеве (видео)

Россияне разрушили жилье певцов Тараса и Елены Тополи. В квартире все разбито, взрывная волна выгнула и вырвала из замков бронированные двери.

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В результате атаки на Киев 23 июня в квартире артистов Тараса и Елены Тополи остались стены, однако они также частично разрушены, сообщил Тарас Тополя в Facebook.

"Нам повезло, все в семье живы. Так сложились обстоятельства, Творец уберег. Спасибо... Царство небесное всем, кто не пережил эту ночь. Адская лотерея...", — говорится в сообщении.

Россияне разрушили квартиру Тараса Тополя Фото: Тарас Тополя/Facebook

В частности, певица Елена Тополя опубликовала видео первых минут после атаки на Киев 23 июня. На ролике видно огонь и слышны голоса взволнованных людей.

Атака на Киев и область 23 июня

ВС РФ ударили по Киеву и области "шахедами" и баллистикой 23 июня. Произошла атака по жилым районам, больницам, спортивной инфраструктуре. Известно о 6 погибших и 27 раненых в Киеве и области.

От обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы Киева. Самые тяжелые последствия — в Шевченковском, там разрушен целый подъезд жилой многоэтажки.

В частности, пострадала жилая и медицинская инфраструктура Белой Церкви Киевской области. Погиб один человек, восемь ранены. Во время ликвидации последствий обстрела двое спасателей получили травмы.

Напомним, ВС РФ ударили по Киеву также 17 июня. В результате атаки на столицу тогда погибли 28 человек, 134 пострадали.