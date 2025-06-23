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По Києву били три сотні "Шахедів" і 16 ракет: Росія запустила балістику КНДР, — Зеленський

У ДСНС показали наслідки нічної атаки по Києву 23 червня
Вночі на 23 червня ЗС РФ здійснили масований удар по Києву

Вночі на 23 червня ЗС РФ завдали «абсолютно цинічного удару» по цивільній інфраструктурі України. За попередніми даними, ворог застосував балістичні ракети N-23.

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"Тільки в Києві було пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків. Це звичайні житлові будинки. Станом на зараз відомо про шістьох убитих людей. Ще одна людина вбита цим ударом у Білій Церкві в Київській області. Там "шахед" влучив у лікарню", — наголосив президент Володимир Зеленський.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Нині рятувальники продовжують розбір завалів. Пошкодження об’єктів зафіксували у чотирьох областях. Загалом ЗС РФ запустили 352 БПЛА, серед яких 159 "Шахедів", та 16 ракет.

"За попередніми даними, була застосована й балістика з Північної Кореї. Значна частина дронів і ракет була збита нашими захисниками неба. Але не всі", — зауважив Зеленський.

Рятувальники розбирають завали у Шевченківському районі після атаки по Києву Fullscreen
У Шевченківському районі внаслідок атаки зруйнований цілий під'їзд
ДСНС ліквідують наслідки удару у Шевченківському районі після атаки по Києву Fullscreen
Фото завалів у Шевченківському районі

Президент заявив, що під час візиту у Велику Британію сьогодні говоритиме з партнерами про захист України, а також "нові й сильні кроки тиску на Росію".

Результати роботи ППО в ніч на 23 червня

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що російські війська під час масованого обстрілу запустили:

  • 352 ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори;
  • 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 5 крилатих ракет Іскандер-К.

"Основний напрямок удару – місто Київ! Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — передало командування.

Попередньо, за результатами роботи сил ППО:

  • 146 дронів були збиті й 193 — локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ;
  • 7 балістичних ракет були збиті й ще 3 — локаційно втрачені;
  • 5 крилатих ракет були збиті.

"Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим", — додали у Повітряних силах.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва внаслідок нічної атаки зруйнований під’їзд п’ятиповерхівки. Відомо вже про 6 жертв, останніми з-під завалів дістали тіла чоловіка й дружини.

Український співак Тарас Тополя повідомив у соцмережах, що їхня з дружиною квартира у Києві зруйнована. З його слів, вибухова хвиля навіть вирвала броньовані двері. Олена Тополя показала кадри перших хвилин після удару.