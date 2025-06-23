По Києву били три сотні "Шахедів" і 16 ракет: Росія запустила балістику КНДР, — Зеленський

Вночі на 23 червня ЗС РФ завдали «абсолютно цинічного удару» по цивільній інфраструктурі України. За попередніми даними, ворог застосував балістичні ракети N-23.

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"Тільки в Києві було пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків. Це звичайні житлові будинки. Станом на зараз відомо про шістьох убитих людей. Ще одна людина вбита цим ударом у Білій Церкві в Київській області. Там "шахед" влучив у лікарню", — наголосив президент Володимир Зеленський.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Нині рятувальники продовжують розбір завалів. Пошкодження об’єктів зафіксували у чотирьох областях. Загалом ЗС РФ запустили 352 БПЛА, серед яких 159 "Шахедів", та 16 ракет.

"За попередніми даними, була застосована й балістика з Північної Кореї. Значна частина дронів і ракет була збита нашими захисниками неба. Але не всі", — зауважив Зеленський.

У Шевченківському районі внаслідок атаки зруйнований цілий під'їзд Фото завалів у Шевченківському районі

Президент заявив, що під час візиту у Велику Британію сьогодні говоритиме з партнерами про захист України, а також "нові й сильні кроки тиску на Росію".

Результати роботи ППО в ніч на 23 червня

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що російські війська під час масованого обстрілу запустили:

352 ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори;

11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

5 крилатих ракет Іскандер-К.

"Основний напрямок удару – місто Київ! Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — передало командування.

Попередньо, за результатами роботи сил ППО:

146 дронів були збиті й 193 — локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ;

7 балістичних ракет були збиті й ще 3 — локаційно втрачені;

5 крилатих ракет були збиті.

"Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях у місті Київ та Київській області. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим", — додали у Повітряних силах.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва внаслідок нічної атаки зруйнований під’їзд п’ятиповерхівки. Відомо вже про 6 жертв, останніми з-під завалів дістали тіла чоловіка й дружини.

Український співак Тарас Тополя повідомив у соцмережах, що їхня з дружиною квартира у Києві зруйнована. З його слів, вибухова хвиля навіть вирвала броньовані двері. Олена Тополя показала кадри перших хвилин після удару.