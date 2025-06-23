По Киеву били три сотни "Шахедов" и 16 ракет: Россия запустила баллистику КНДР, — Зеленский

Ночью на 23 июня ВС РФ нанесли "абсолютно циничный удар" по гражданской инфраструктуре Украины. По предварительным данным, враг применил баллистические ракеты N-23.

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"Только в Киеве было повреждено пять многоквартирных домов. Это обычные жилые дома. По состоянию на сейчас известно о шести убитых людях. Еще один человек убит этим ударом в Белой Церкви в Киевской области. Там "шахед" попал в больницу", — подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Сейчас спасатели продолжают разбор завалов. Повреждения объектов зафиксировали в четырех областях. В целом ВС РФ запустили 352 БПЛА, среди которых 159 "Шахедов", и 16 ракет.

"По предварительным данным, была применена и баллистика из Северной Кореи. Значительная часть дронов и ракет была сбита нашими защитниками неба. Но не все", — отметил Зеленский.

В Шевченковском районе в результате атаки разрушен целый подъезд Фото завалов в Шевченковском районе

Президент заявил, что во время визита в Великобританию сегодня будет говорить с партнерами о защите Украины, а также "новых и сильных шагах давления на Россию".

Результаты работы ПВО в ночь на 23 июня

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что российские войска во время массированного обстрела запустили:

352 ударных дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы;

11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

5 крылатых ракет Искандер-К.

"Основное направление удара — город Киев! Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — передало командование.

Предварительно, по результатам работы сил ПВО:

146 дронов были сбиты и 193 — локационно потеряны или подавлены средствами РЭБ;

7 баллистических ракет были сбиты и еще 3 — локационно потеряны;

5 крылатых ракет были сбиты.

"Зафиксировано прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в городе Киев и Киевской области. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим", — добавили в Воздушных силах.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в результате ночной атаки разрушен подъезд пятиэтажки. Известно уже о 6 жертвах, последними из-под завалов достали тела мужа и жены.

Украинский певец Тарас Тополя сообщил в соцсетях, что их с женой квартира в Киеве разрушена. По его словам, взрывная волна даже вырвала бронированные двери. Елена Тополя показала кадры первых минут после удара.