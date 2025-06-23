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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

По Киеву били три сотни "Шахедов" и 16 ракет: Россия запустила баллистику КНДР, — Зеленский

В ГСЧС показали последствия ночной атаки по Киеву 23 июня
Ночью на 23 июня ВС РФ осуществили массированный удар по Киеву

Ночью на 23 июня ВС РФ нанесли "абсолютно циничный удар" по гражданской инфраструктуре Украины. По предварительным данным, враг применил баллистические ракеты N-23.

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"Только в Киеве было повреждено пять многоквартирных домов. Это обычные жилые дома. По состоянию на сейчас известно о шести убитых людях. Еще один человек убит этим ударом в Белой Церкви в Киевской области. Там "шахед" попал в больницу", — подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Сейчас спасатели продолжают разбор завалов. Повреждения объектов зафиксировали в четырех областях. В целом ВС РФ запустили 352 БПЛА, среди которых 159 "Шахедов", и 16 ракет.

"По предварительным данным, была применена и баллистика из Северной Кореи. Значительная часть дронов и ракет была сбита нашими защитниками неба. Но не все", — отметил Зеленский.

Спасатели разбирают завалы в Шевченковском районе после атаки по Киеву Fullscreen
В Шевченковском районе в результате атаки разрушен целый подъезд
ГСЧС ликвидируют последствия удара в Шевченковском районе после атаки по Киеву Fullscreen
Фото завалов в Шевченковском районе

Президент заявил, что во время визита в Великобританию сегодня будет говорить с партнерами о защите Украины, а также "новых и сильных шагах давления на Россию".

Результаты работы ПВО в ночь на 23 июня

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что российские войска во время массированного обстрела запустили:

  • 352 ударных дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы;
  • 11 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 5 крылатых ракет Искандер-К.

"Основное направление удара — город Киев! Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — передало командование.

Предварительно, по результатам работы сил ПВО:

  • 146 дронов были сбиты и 193 — локационно потеряны или подавлены средствами РЭБ;
  • 7 баллистических ракет были сбиты и еще 3 — локационно потеряны;
  • 5 крылатых ракет были сбиты.

"Зафиксировано прямые попадания средств воздушного нападения противника в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях в городе Киев и Киевской области. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим", — добавили в Воздушных силах.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в результате ночной атаки разрушен подъезд пятиэтажки. Известно уже о 6 жертвах, последними из-под завалов достали тела мужа и жены.

Украинский певец Тарас Тополя сообщил в соцсетях, что их с женой квартира в Киеве разрушена. По его словам, взрывная волна даже вырвала бронированные двери. Елена Тополя показала кадры первых минут после удара.