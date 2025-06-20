Тупик для танков: как планы РФ на Лиманском направлении разбиваются об украинскую оборону

Несмотря на бешеный темп штурмов, Россия уже годами не может прорвать украинскую оборону на Лиманском направлении. Перегруппировка, усиление новыми армиями, даже северокорейская артиллерия — все это не дает оккупантам стратегического преимущества. Фокус разбирался, почему Лиманское направление превратилось для армии РФ в ловушку вместо плацдарма для прорыва.

Related video

По данным DeepState, в июне 2025 года российская армия продолжает поддерживать высокую интенсивность штурмовых операций. Если в мае среднесуточное количество атак составляло 184, то в июне этот показатель вырос до 186.

С 10 по 14 июня армия РФ провела более 200 штурмовых действий за сутки.

Одним из самых тяжелых остается Лиманское направление, где, по данным Генштаба ВСУ за 19 июня, российские оккупанты почти вдвое увеличили количество атак, до 29 раз за сутки.

Фокус разбирался, что сейчас происходит на этом участке фронта.

ВС РФ на Лиманском направлении: враг усиливает штурм

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Лиманское направление остается одним из самых сложных на фронте, но имеет свои особенности. В частности, в конце мая 2025 года российские войска осуществили перегруппировку сил, сосредоточив подразделения 144-й мотострелковой дивизии, которая входит в состав 20-й общевойсковой армии. Эти силы действуют на правом берегу реки Черный Жеребец.

Для усиления наступательных действий к операциям привлекли части 2-й мотострелковой дивизии из состава 1-й танковой армии. Первая танковая армия, действующая на Лиманско-Купянской оси, имела амбициозные планы по захвату левого берега реки Оскол. Однако, несмотря на выход на позиции между Кругляковкой и Колесниковкой в районе Синьково, российские войска уже несколько месяцев не могут продвинуться дальше.

По словам эксперта, по замыслу российского командования, 1-я танковая армия должна была сыграть ключевую роль в прорыве украинских рубежей и захвате левого берега Оскола. Однако эти планы потерпели крах. После продвижения к Колесниковке и Кругляковке враг не смог двигаться в направлении Загрызово, что сделало невозможным наступление на Ковшаровку, Купянск, Купянск-Узловой или Боровую с севера.

"Они несколько месяцев уже просто не могут двигаться за пределы Колесниковки и за пределы Кругляковки в направлении Загрызово. Поэтому это их план... он провалился", — говорит Фокусу Коваленко.

Из-за неудач 1-ю танковую армию переквалифицировали на вспомогательную роль для поддержки других групп, в частности 6-й и 20-й общевойсковых армий. Это позволило российским силам получить дополнительные ресурсы и начать новое движение. Основное наступление ведет 20-я общевойсковая армия, которая продвигается между Зеленой Долиной и Новомихайловкой с целью выхода на Карповку.

Военный эксперт Олег Жданов подчеркивает, что Лиманское направление имеет исключительное значение для российских оккупантов. Во-первых, оно позволяет продвигаться вдоль границы Донецкой области, что соответствует заявленным целям российского руководства по ее полному захвату.

Во-вторых, это направление позволяет перерезать ключевую логистическую артерию для Славянско-Краматорской агломерации.

"Трасса Харьков — Славянск, которую также называют Харьков — Донецк, имеет стратегическое значение. Ее перерезание существенно усложняет логистику, ведь в том регионе нет других аналогичных дорог в направлении Краматорска и Славянска", — объясняет Фокусу Жданов.

Эта трасса является критически важной для снабжения украинских сил, и ее потеря значительно усложнит оборону региона.

В-третьих, прорыв на Лиманском направлении позволил бы врагу срезать Северский выступ, который остается недосягаемой целью для россиян уже более двух лет.

Военный эксперт также обращает внимание на организационные трудности украинской стороны. Обороной Лиманского направления руководит третий армейский корпус, который до сих пор не сформирован полностью. Планировалось объединить Лиманское и Купянское направления под ответственность этого корпуса, но процесс создания затягивается из-за организационных проблем.

Россияне возле Лимана: куда может пойти враг дальше

Александр Коваленко предполагает, что российские войска имеют несколько потенциальных направлений продвижения. Одно из них — движение на Карповку с последующим наступлением на Лозовое через реку Нетриус. Другое — поворот на север в направлении Грековка-Новоегорьевка. Этот выступ является стратегически важным, и его захват мог бы облегчить продвижение к высотам между Новым Миром и до Копанки. Контроль над этими высотами является ключевым для дальнейшего наступления на Боровую. Однако выполнение этого плана для россиян затруднено.

"Замысел у них был амбициозный, но с реализацией — проблемы: все продвигается вяло. Даже после усиления 1-й танковой армией 20-я армия достигла лишь ограниченных результатов — вышли на Карповку, Редкодуб и Новое, окружили Зеленую Долину, но без существенных стратегических успехов", — добавляет Коваленко.

На Лиманском направлении также действует 25-я общевойсковая армия, которая сосредоточена на участке Терны-Ямполовка-Торское. Однако ее продвижение еще менее успешное. Эта армия вообще не движется по линии фронта. Российские войска активно используют северокорейские самоходные артиллерийские установки "Коксан", но даже это не приносит значительных результатов. Неудачи 20-й и 25-й армий имеют более широкие последствия для российских планов. Их неспособность закрепиться на Лиманском направлении препятствует продвижению к Северску и Славянско-Краматорской агломерации.

"Все эти штурмовые действия не дают никакого ощутимого результата или эффекта", — констатирует эксперт.

Задержки тормозят не только продвижение на Лиманском направлении, но и влияют на ситуацию на Северском и Славянско-Краматорском направлениях.

"Это торможение, которое длится уже не просто месяцами, а годами, фактически срывает все планы по выходу на левый берег реки Оскол", — добавляет он", — заключает Коваленко", — подытоживает Коваленко.

Ранее Фокус писал о том, действительно ли эффективность украинской ПВО снижается, и какие факторы влияют на этот процесс.

Также Фокус разбирался, станет ли КНДР новым "дроновым цехом" для России, и какие угрозы несет ее сотрудничество с Москвой для Украины.