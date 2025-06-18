"Запасной двигатель" Путина: станет ли Северная Корея новым поставщиком дронов для России

Северная Корея стремительно наращивает свой арсенал беспилотников, копируя израильские Harop, американские RQ-4 Global Hawk и даже иранские "Шахеды". Фокус разбирался, станет ли КНДР новым "дроновым цехом" для России, и какие угрозы несет ее сотрудничество с Москвой для Украины.

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Пхеньян уже готовит для Кремля новую партию военных и очередную поставку вооружения. Как сообщает издание Defense Express, Северная Корея может передать России не только солдат, но и боевые беспилотники, включая дроны-камикадзе.

КНДР активно копирует чужие разработки: в ее арсенале есть визуальные клоны израильских Harop и Hero 400 — ударных дронов, способных действовать на расстоянии до 200 км. Harop, например, оснащен пассивной радиолокационной головкой самонаведения и предназначен для уничтожения РЛС и бронетехники. Hero 400 — более легкий, с контейнерным запуском, действует в радиусе более 150 км и держится в воздухе до 2 часов.

Но Пхеньян идет дальше. В марте 2025-го его военные презентовали почти копию американского разведчика RQ-4 Global Hawk — гигантского дрона, созданного на базе китайских деталей к МиГ-21. Еще раньше, в конце 2024-го, на вооружение КНДР поступил беспилотник собственной разработки с Х-образными крыльями — его задачей является поражение легкой техники, пехоты, автомобилей и даже мотоциклов.

По словам директора информационно-консалтинговой компании Defense Express, военного эксперта Сергея Згурца, в открытых источниках появлялась информация о передаче Россией Северной Корее технической документации для создания боевых дронов. Впрочем, документальных подтверждений того, что эти беспилотники уже применяются против Украины, пока нет.

"Опасность КНДР не в "Шахедах", а ее баллистических ракетах, снарядах и новой порции северокорейских солдат", — подчеркнул Фокусу эксперт.

Боевые дроны для РФ: способна ли КНДР производить "Shahed-136"

По производству дронов, военный эксперт, Павел Нарожный отмечает, что Россия имеет возможности вместе с Северной Кореей наладить производство "Шахедов". В частности Россия почти полностью получила от Ирана технологии производства этих дронов, которые называются "Герань". В КНДР возможно легко наладить производство ударных дронов, которые будут собираться из готовых компонентов.

"Конструкция дронов типа "Шахед" относительно проста. Она включает навигационную систему, планер, двигатель и боеголовку. Двигатель, который используется в этих дронах, является чрезвычайно простым и массово производится в Китае для бытовой техники, например мопедов или газонокосилок. Планеры также не требуют сложных технологий, поскольку изготавливаются из пластика", — рассказал Фокусу эксперт.

Тоже самое касается и навигационных систем. В отличие от деталей самого дрона, которые могут поставляться из Китая, боевая часть может производиться в КНДР. Речь идет о фугасных боекомплектах, с кумулятивным действием и шрампеля.

Нарожный выражает уверенность в способности Северной Кореи наладить сборку подобных дронов. Это объясняется наличием дешевой рабочей силы и авторитарным режимом, который обеспечивает контроль над производственными процессами.

"В Северной Корее — жесткая диктатура, где большое количество рабочей силы фактически работает за еду. Выбора у людей нет, поэтому запуск производства дронов в таких условиях — дело техники. К тому же Россия, вероятно, способна профинансировать процесс и передать Пхеньяну необходимые технологии", — отметил эксперт.

По словам заместителя гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, КНДР — это страна с мобилизованной экономикой, где заводы работают не на прибыль, а на указание сверху. Если Пхеньян получит политическую отмашку и техническое оснащение от Москвы — беспилотные цеха появятся очень стремительно.

"И это не просто гипотеза. Уже сейчас Россия поставляет компоненты, техдокументацию и в перспективе — программное обеспечение. С учетом того, что российское производство Shahed растянуто по нескольким локациям и требует логистической устойчивости, КНДР может стать его "запасным двигателем". Без тормозов и без лишних вопросов", — говорит Фокусу Храпчинский.

Производство дронов в КНДР — угроза для Украины

Авиационный эксперт рассказал, что в Северной Корее есть довольно развитая сеть военно-промышленных комбинатов, которые десятилетиями строили ракеты, артиллерию. Многие из них могут быть быстро переориентированы под производство беспилотников. В частности, заводы в окрестностях Пхеньяна, а также ракетные центры возле Хамхина.

В частности, в этой стране есть металлургия, электроника, энергетика — все, что нужно для сборки бюджетного дрона.

"Если Пхеньян решит делать 500 дронов в месяц — он это сделает. И попробуй потом уничтожить эти объекты, не устроив глобального скандала", — продолжает эксперт.

По мнению Храпчинского, возможное привлечение КНДР к производству дронов, подобных Shahed, существенно повышает угрозу для Украины. Если Северная Корея сможет наладить даже частичное серийное производство, Россия получит дополнительный инструмент для постоянного давления на нашу систему ПВО. Атаки станут более массированными, менее предсказуемыми и дешевыми — именно так, по словам эксперта, работает стратегия "ковровой бомбардировки".

"Отдельный риск — в боевом опыте. Северокорейские инструкторы уже фиксировались на российских полигонах под Курском, где проходили учения по борьбе против FPV-дронов ВСУ. Это значит, что они не просто производят — они адаптируются к нашей тактике. И этот опыт они вернут на свои конвейеры", — подчеркнул эксперт.

Северная Корея пока способна производить дешевые, не слишком надежные, но массовые дроны. Но ВПК страны, как на примере баллистических ракет, способен быстро модернизироваться под нужды российской армии.

Напомним, что в последней массовой атаке на Украину Россия впервые применила крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К" с новыми помехозащищенными CRPA-антеннами спутниковой навигации "Комета-М" на 16 элементов.

Также Фокус писал, как Россия накапливает беспилотники волнами и хватит ли ей ресурсов для повторения террора, которой состоялся 17 июня.