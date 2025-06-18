Россия модернизирует ОТРК "Искандер": что улучшили в крылатой ракете Р-500

В одной из последних комбинированных атак по Киеву Россия впервые применила крылатые ракеты наземного базирования «Искандер-К» с новыми помехозащищенными CRPA-антеннами спутниковой навигации «Комета-М» на 16 элементов.

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Модернизация навигационных систем указывает на ставку РФ на спутниковое наведение в ракетном вооружении, считают аналитики Defense Express.

Так начиная с 2022 года, на ракетах Р-500 использовалась антенна "Комета-М" только в 4-элементной конфигурации. Причем в этой крылатой ракете спутниковая навигация всегда играла вспомогательную роль, уступая по значимости инерциальной системе и TERCOM — навигации по рельефу местности. Однако даже при этом Р-500 считалась самой точной из российских крылатых ракет.

Принципиальная модернизация Р-500

"Комета-М" на 16 элементов представляет собой цифровую фазированную антенную решетку с управляемой диаграммой направленности, которая обеспечивает устойчивость к попыткам подавления сигналов спутниковой навигации. Такой комплекс требует от РЭБ противника как минимум 16 направленных источников помех для эффективного подавления, что существенно осложняет задачу радиоэлектронной борьбы.

Как утверждают специалисты, ранее такие многоэлементные CRPA-антенны устанавливали только на средства, где спутниковая навигация является единственным доступным способом наведения. Таким образом использование подобных систем в Р-500 может свидетельствовать о том, что российские разработчики внедряют спутниковые технологии наведения даже в тех системах поражения, где ранее использовались альтернативные решения.

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"ПсевдоШахеды" и баллистика: как Россия истощает украинскую ПВО и что с этим делать

К примеру, с апреля текущего года фиксируются антенны "Комета-М" на 12 элементов в комплектах УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции для авиабомб), а недавно — и 16-элементные антенны на дронах типа "Шахед". Кроме того, зафиксировано использование китайских многоэлементных CRPA-антенн с круговой схемой размещения элементов на тех же дронах. Первые такие устройства были замечены в марте 2025 года.

Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Все это означает лишь очередной этап гонки между РЭБ и системами навигации вражеских дальнобойных средств поражения. При этом именно подавление спутниковой навигации является лишь одним из методов комплексного противодействия угрозе", — подытожили аналитики.

Напомним, в течение ночи 17 июня россияне совершили массированную атаку на украинскую столицу, применив дроны "Шахед" и ракеты различных типов. По состоянию на утро 18 июня количество погибших в Киеве составляет 22 человека.