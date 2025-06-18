Росія модернізує ОТРК "Іскандер": що поліпшили в крилатій ракеті Р-500

В одній з останніх комбінованих атак по Києву Росія вперше застосувала крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К" з новими завадозахищеними CRPA-антенами супутникової навігації "Комета-М" на 16 елементів.

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Модернізація навігаційних систем вказує на ставку РФ на супутникове наведення в ракетному озброєнні, вважають аналітики Defense Express.

Так, починаючи з 2022 року, на ракетах Р-500 використовувалася антена "Комета-М" тільки в 4-елементній конфігурації. Причому в цій крилатій ракеті супутникова навігація завжди відігравала допоміжну роль, поступаючись за значущістю інерціальній системі та TERCOM — навігації за рельєфом місцевості. Однак навіть при цьому Р-500 вважалася найточнішою з російських крилатих ракет.

Принципова модернізація Р-500

"Комета-М" на 16 елементів являє собою цифрову фазовану антенну решітку з керованою діаграмою спрямованості, яка забезпечує стійкість до спроб придушення сигналів супутникової навігації. Такий комплекс вимагає від РЕБ противника щонайменше 16 спрямованих джерел перешкод для ефективного придушення, що істотно ускладнює завдання радіоелектронної боротьби.

Як стверджують фахівці, раніше такі багатоелементні CRPA-антени встановлювали тільки на засоби, де супутникова навігація є єдиним доступним способом наведення. Отже, використання подібних систем у Р-500 може свідчити про те, що російські розробники впроваджують супутникові технології наведення навіть у тих системах ураження, де раніше використовувалися альтернативні рішення.

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Наприклад, з квітня поточного року фіксують антени "Комета-М" на 12 елементів у комплектах УМПК (уніфікований модуль планування і корекції для авіабомб), а нещодавно — і 16-елементні антени на дронах типу "Шахед". Крім того, зафіксовано використання китайських багатоелементних CRPA-антен з круговою схемою розміщення елементів на тих же дронах. Перші такі пристрої були помічені в березні 2025 року.

Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Усе це означає лише черговий етап перегонів між РЕБ і системами навігації ворожих далекобійних засобів ураження. Водночас саме придушення супутникової навігації є лише одним із методів комплексної протидії загрозі", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, протягом ночі 17 червня росіяни здійснили масовану атаку на українську столицю, застосувавши дрони "Шахед" і ракети різних типів. Станом на ранок 18 червня кількість загиблих у Києві становить 22 людини.