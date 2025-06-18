У Києві зросла кількість загиблих до 22: у місті оголошено День жалоби

У Солом’янському районі Києва продовжують розбір завалів внаслідок атаки 17 червня. Станом на ранок 18 червня кількість загиблих у Києві становить 22 особи.

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У Солом'янському районі всю ніч безперервно тривали пошукові роботи. З-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблокували тіла ще 5 загиблих осіб, повідомили в ДСНС України.

Згодом рятувальники додали, що знайшли тіло ще однієї загиблої особи чоловічої статі. Всього за вказаною адресою вилучили тіла 17 осіб. Роботи тривають.

Загалом у столиці внаслідок обстрілу 17 червня загинули 22 особи та 134 людини постраждало.

День жалоби в Києві 18 червня

У Києві 18 червня оголосили Днем жалоби через загибель жителів столиці внаслідок російської атаки вночі 17 червня. У столиці приспустили прапори на всіх комунальних будівлях міста та заборонили будь-які розважальні заходи

Удар по Києву 17 червня: деталі

ЗС РФ масовано атакували Київ у ніч на 17 червня дронами типу Shahed і ракетами різних типів. Вибухи лунали у кількох районах міста, у Київській міській адміністрації повідомляли про руйнування в житловому будинку у Солом'янському районі.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розкрив деталі удару по багатоповерхівці в Києві. Він розповів, що після удару ракети дев'ятиповерхівка "склалася" до рівня півтора-двох поверхів, під завалами опинилися люди. З-під завалів вдалося врятувати кількох літніх людей.

Журналісти після нічного удару по Києву показали вигляд квартири, в яку поцілив безпілотник у Дарницькому районі. Син мешканців квартири в момент влучання ховався у ванній кімнаті та зміг уникнути травм, а батьки у спальні отримали поранення.