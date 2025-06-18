В Киеве возросло количество погибших до 22: в городе объявлен День траура

В Соломенском районе Киева продолжают разбор завалов в результате атаки 17 июня. По состоянию на утро 18 июня количество погибших в Киеве составляет 22 человека.

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В Соломенском районе всю ночь непрерывно продолжались поисковые работы. Из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокировали тела еще 5 погибших человек, сообщили в ГСЧС Украины.

Впоследствии спасатели добавили, что нашли тело еще одного погибшего лица мужского пола. Всего по указанному адресу изъяли тела 17 человек. Работы продолжаются.

Всего в столице в результате обстрела 17 июня погибли 22 человека и 134 человека пострадали.

День траура в Киеве 18 июня

В Киеве 18 июня объявили Днем траура из-за гибели жителей столицы в результате российской атаки ночью 17 июня. В столице приспустили флаги на всех коммунальных зданиях города и запретили любые развлекательные мероприятия

Удар по Киеву 17 июня: детали

ВС РФ массированно атаковали Киев в ночь на 17 июня дронами типа Shahed и ракетами различных типов. Взрывы раздавались в нескольких районах города, в Киевской городской администрации сообщали о разрушениях в жилом доме в Соломенском районе.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко раскрыл детали удара по многоэтажке в Киеве. Он рассказал, что после удара ракеты девятиэтажка "сложилась" до уровня полутора-двух этажей, под завалами оказались люди. Из-под завалов удалось спасти нескольких пожилых людей.

Журналисты после ночного удара по Киеву показали вид квартиры, в которую попал беспилотник в Дарницком районе. Сын жильцов квартиры в момент попадания прятался в ванной комнате и смог избежать травм, а родители в спальне получили ранения.