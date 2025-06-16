"ПсевдоШахеды" и баллистика: как Россия истощает украинскую ПВО и что с этим делать

Украинская ПВО находится под все большим давлением из-за эволюции российских атак, которые сочетают массовость, новую тактику и использование баллистических ракет и дронов-камикадзе. Фокус разбирался, действительно ли эффективность украинской ПВО снижается, и какие факторы влияют на этот процесс.

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Последние массированные атаки России на Украину вызывают все больше вопросов — что происходит с украинской противовоздушной обороной? Действительно ли ее эффективность снижается? Если да — почему, и что это означает для безопасности городов и гражданских?

Военный Станислав Бунятов "Осман" предполагает, что есть несколько причин, по которым украинское небо стало менее защищено. Среди них: запасы ракет для систем типа Patriot, NASAMS, IRIS-T расходуются гораздо быстрее, чем пополняются партнерами.

Кроме того, по его словам, россияне научились эффективнее обходить ПВО: комбинируют дроны и ракеты, запускают одновременно с разных направлений, запускают много фальшивых целей.

"Системы ПВО концентрируются вокруг крупных городов и важных инфраструктурных объектов, вынужденно оставляя обнаженными многие воздушные зоны. Некоторые страны искусственно долго согласовывают передачу, принимая дешевые российские ресурсы взамен на затягивание нам помощи. другие — ждут политического согласования от американцев", — пишет Бунятов и добавляет еще одну причину — Россия получает все больше иранских дронов и модернизированных ракет.

Украинская ПВО: упала ли эффективность обороны

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" относительно эффективности украинской ПВО против российских атак отметил, что сейчас наблюдается уменьшение эффективности перехвата российских дронов украинскими ПВО. Это связано с несколькими факторами, в частности с изменением российской тактики и масштабированием использования дронов-камикадзе, таких как "Шахед-136", "Гербера" и "Пародия". Россияне активно экспериментируют с маршрутами и высотами, что затрудняет работу украинских мобильных огневых групп.

Эксперт подчеркнул, что ранее эффективность российских налетов дронами составляла 3-6%, то есть лишь небольшая доля дронов достигала целей. Однако с начала 2025 года этот показатель вырос до 16%, что указывает на негативную тенденцию. Ранее россияне избегали таких зон, используя реки, озера или леса для маневров. Новая тактика позволяет им частично обходить украинские средства ПВО.

"Это связано с тем, что россияне постоянно экспериментируют. Они постоянно меняют тактику использования дронов. Например, дроны теперь летают на высоте 2,5-3 км, что делает их недосягаемыми для стрелкового оружия мобильных групп. Даже зенитные установки, не могут эффективно поражать цели на такой высоте. Использование переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) также затруднено из-за технических ограничений", — говорит Фокусу Коваленко.

Что касается ракетных атак, эксперт отметил, что критических изменений в возможностях перехвата нет. Однако россияне все чаще применяют баллистические ракеты, такие как "Искандер" и северокорейские КN-23. Эти ракеты направляются преимущественно на города и населенные пункты в регионах, где отсутствуют системы перехвата баллистики, такие как Patriot или SAMP/T.

По мнению военного эксперта Павла Нарожного, российская армия значительно изменилась за последние годы, особенно в массивности атак. Например, в мае 2023 года Россия запускала примерно 300-350 дронов "Шахед" за месяц, тогда как сейчас одна атака состоит из 400 "Шахедов". Такие массовые атаки могут происходить каждые 3-5 дней, что свидетельствует о резком росте масштабов российских операций.

Эффективность украинской ПВО, по словам Нарожного, остается на уровне около 80% сбитых целей, как и раньше.

"Однако количество того, что враг запускает в украинское небо намного выросло, в разы выросло. Кроме количественного роста, меняется и тактика врага. В частности, по "Шахедам" примерно половина из них, 40% — это пустышки, ложные цели. Эти дроны, оснащенные примитивной навигацией и без боеголовок, предназначены для отвлечения ресурсов ПВО. Сейчас Силы Обороны Украины почти не способны их различить, поэтому мы будем тратить ресурсы на сбивание этих "псевдоШахедов", — подчеркнул Фокусу эксперт.

По мнению Нарожного, реальные "Шахеды" также эволюционировали. Если раньше они летали на высоте 230 метров, чтобы быть малозаметными, то теперь россияне используют высоты до 4,9 км. На такой высоте сбить его из пулемета очень трудно или нереально. Прицельная дальность пулемета составляет до 3 км, но из-за бокового движения дронов расстояние до цели может быть значительно больше. Это снижает эффективность мобильных огневых групп, которые остаются действенными только вблизи целей.

Относительно других типов угроз, Нарожный отметил, что крылатые ракеты сбиваются эффективно благодаря западным зенитно-ракетным комплексам, таким как устаревшие Hawk, современные IRIS-T и Patriot. Однако с баллистическими ракетами ситуация сложнее из-за ограниченного количества систем, способных их перехватывать. В целом баллистику украинские ПВО сбивают на уровне 80%, но покрытие защитой всех регионов Украины остается проблемой.

Есть ли дефицит систем и снарядов для ПВО в Украине

Коваленко также коснулся проблемы дефицита ракет для украинских систем ПВО.

"Мы зависим от поставок наших европейских партнеров, американских партнеров. Однако эти поставки поступают медленно и в недостаточном количестве. Есть сложности с пополнением боекомплекта для наших средств противовоздушной обороны. Это ограничивает возможности Украины эффективно противостоять российским атакам", — говорит эксперт.

Относительно поставок средств ПВО от западных партнеров, эксперт указал на системные проблемы в Европе. По его мнению, военно-промышленный комплекс до сих пор не выведен на военные рельсы. Европейские страны не могут быстро производить большое количество ракет для систем ПВО, таких как NASAMS или IRIS-T. Кроме того, странам ЕС не хватает понимания концепции мобилизационного вооружения — "много, быстро и дешево". В частности дешевых видов ПВО, в большом количестве и мощностей, чтобы быстро производить противовоздушные ракеты ни в одной стране Европы на сегодня нет. Это техническое отставание, вместе с бюрократическими преградами, ограничивает поддержку Украины.

Нарожный также затронул вопрос модернизации западных систем. Например, одна из систем Patriot, возвращенная США от Израиля, нуждается в обновлении, поскольку базируется на платформе 1990-х годов.

"Банально даже запчастей нет к таким грузовикам, а электроника требует адаптации к современным условиям. Это затрудняет быстрое введение таких систем в эксплуатацию", — отмечает эксперт.

Улучшила ли Россия способность производить дроны и ракеты

По словам Коваленко, российское ВПК увеличило производство ракет "Искандер" с одной в неделю в начале войны до двух в сутки. Однако производство крылатых ракет Х-101 остается стабильным — одна-две в сутки. Производство дронов "Шахед" также растет, но зависит от контрабандных компонентов. Сейчас Россия производит около 98 дронов в сутки, из которых 90 — это "Шахеды". Производственные мощности расширяются, в частности в Елабуге и Ижевске, но этот процесс происходит медленно. Военный обозреватель прогнозирует постепенный рост до 110-120 дронов в сутки в течение нескольких месяцев.

В то же время Россия сталкивается с проблемами. Производство в Иране, в частности на заводе в Исфахане, частично уничтожено, что влияет на поставки компонентов для "Шахедов". Кроме того, завод в Елабуге периодически подвергается атакам, что может привести к остановке производства. Эти факторы могут замедлить наращивание российских мощностей.

Что касается российского производства дронов и ракет, Нарожный рассказал, что Россия увеличила выпуск до 2000 единиц в месяц по сравнению с 300-350 в мае 2023 года. Однако это производство дронов требует значительных инвестиций, ведь один "Шахед" стоит не менее 90 тыс. долларов из-за дорогой навигационной системы. Другие компоненты — двигатель, взрывчатка, планер — относительно дешевые. Россия инвестирует огромные средства в это оружие, осознавая его эффективность, но зависимость от контрабандных компонентов и уязвимость заводов, как в Чебоксарах, ограничивают его возможности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Российская Федерация продолжает планировать атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Соответствующие данные есть у разведывательных ведомств партнеров.

Также сообщалось, что во время недавнего обстрела российская армия повредила здание, используемое компанией Boeing в Киеве.