"Запасний двигун" Путіна: чи стане Північна Корея новим постачальником дронів для Росії

Північна Корея стрімко нарощує свій арсенал безпілотників, копіюючи ізраїльські Harop, американські RQ-4 Global Hawk і навіть іранські "Шахеди". Фокус розбирався, чи стане КНДР новим "дроновим цехом" для Росії, і які загрози несе її співпраця з Москвою для України.

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Пхеньян уже готує для Кремля нову партію військових та чергову поставку озброєння. Як повідомляє видання Defense Express, Північна Корея може передати Росії не лише солдатів, а й бойові безпілотники, включно з дронами-камікадзе.

КНДР активно копіює чужі розробки: у її арсеналі є візуальні клони ізраїльських Harop та Hero 400 — ударних дронів, здатних діяти на відстані до 200 км. Harop, наприклад, оснащений пасивною радіолокаційною головкою самонаведення та призначений для знищення РЛС і бронетехніки. Hero 400 — легший, з контейнерним запуском, діє у радіусі понад 150 км і тримається в повітрі до 2 годин.

Але Пхеньян іде далі. У березні 2025-го його військові презентували майже копію американського розвідника RQ-4 Global Hawk — гігантського дрона, створеного на базі китайських деталей до МіГ-21. Ще раніше, наприкінці 2024-го, на озброєння КНДР надійшов безпілотник власної розробки з Х-подібними крилами — його завданням є враження легкої техніки, піхоти, автівок і навіть мотоциклів.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, військового експерта Сергія Згурця, у відкритих джерелах з’являлася інформація про передачу Росією Північній Кореї технічної документації для створення бойових дронів. Втім, документальних підтверджень того, що ці безпілотники вже застосовуються проти України, наразі немає.

"Небезпека КНДР не в "Шахедах", а її балістичних ракетах, снарядах та новій порції північнокорейських солдатів", — підкреслив Фокусу експерт.

Бойові дрони для РФ: чи здатна КНДР виробляти "Shahed-136"

Щодо виробництва дронів, військовий експерт, Павло Нарожний зазначає, що Росія має можливості разом з Північною Кореєю налагодити виробництво "Шахедів". Зокрема Росія майже повністю отримала від Ірану технології виробництва цих дронів, які називаються "Герань". У КНДР можливо легко налагодити виробництво ударних дронів, які будуть збиратись з готових компонентів.

"Конструкція дронів типу "Шахед" відносно проста. Вона включає навігаційну систему, планер, двигун і боєголовку. Двигун, який використовується в цих дронах, є надзвичайно простим і масово виробляється в Китаї для побутової техніки, як-от мопедів чи газонокосарок. Планери також не потребують складних технологій, оскільки виготовляються з пластику", — розповів Фокусу експерт.

Теж саме стосується і навігаційних систем. На відміну від деталей самого дрона, які можуть постачатися з Китаю, бойова частина може вироблятись в КНДР. Йдеться про фугасні боєкомплекти, з кумулятивною дією та шрампелю.

Нарожний висловлює впевненість у спроможності Північної Кореї налагодити складання подібних дронів. Це пояснюється наявністю дешевої робочої сили та авторитарним режимом, який забезпечує контроль над виробничими процесами.

"У Північній Кореї — жорстка диктатура, де велика кількість робочої сили фактично працює за їжу. Вибору в людей немає, тому запуск виробництва дронів у таких умовах — справа техніки. До того ж Росія, ймовірно, здатна профінансувати процес і передати Пхеньяну необхідні технології", — зазначив експерт.

За словами заступника гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, КНДР — це країна з мобілізованою економікою, де заводи працюють не на прибуток, а на вказівку згори. Якщо Пхеньян отримає політичну відмашку й технічне оснащення від Москви — дронові цехи з’являться дуже стрімко.

"І це не просто гіпотеза. Уже зараз Росія постачає компоненти, техдокументацію і в перспективі — програмне забезпечення. З урахуванням того, що російське виробництво Shahed розтягнуте по кількох локаціях і вимагає логістичної стійкості, КНДР може стати його "запасним двигуном". Без гальм і без зайвих питань", — каже Фокусу Храпчинський.

Виробництво дронів в КНДР — загроза для України

Авіаційний експерт розповів, що в Північній Кореї є доволі розвинута мережа військово-промислових комбінатів, які десятиліттями будували ракети, артилерію. Багато з них можуть бути швидко переорієнтовані під виробництво безпілотників. Зокрема, заводи на околицях Пхеньяна, а також ракетні центри біля Хамхину.

Зокрема у цій країні є металургія, електроніка, енергетика — усе, що треба для збирання бюджетного дрона.

"Якщо Пхеньян вирішить робити 500 дронів на місяць — він це зробить. І спробуй потім знищити ці об’єкти, не влаштувавши глобального скандалу", — продовжує експерт.

На думку Храпчинського, можливе залучення КНДР до виробництва дронів, подібних до Shahed, суттєво підвищує загрозу для України. Якщо Північна Корея зможе налагодити навіть часткове серійне виробництво, Росія отримає додатковий інструмент для постійного тиску на нашу систему ППО. Атаки стануть масованішими, менш передбачуваними та дешевшими — саме так, за словами експерта, працює стратегія "килимового бомбардування".

"Окремий ризик — у бойовому досвіді. Північнокорейські інструктори вже фіксувалися на російських полігонах під Курськом, де проходили навчання з боротьби проти FPV-дронів ЗСУ. Це значить, що вони не просто виробляють — вони адаптуються до нашої тактики. І цей досвід вони повернуть на свої конвеєри", — підкреслив експерт.

Північна Корея наразі здатна виробляти дешеві, не надто надійні, але масові дрони. Але ВПК країни, як на прикладі балістичних ракет, здатна швидко модернізуватись під потреби російської армії.

Нагадаємо, що в останній масовій атаці на Україну Росія вперше застосувала крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К" з новими завадозахищеними CRPA-антенами супутникової навігації "Комета-М" на 16 елементів.

Також Фокус писав, як Росія накопичує безпілотники хвилями та чи вистачить їй ресурсів для повторення терору, якій відбувся 17 червня.