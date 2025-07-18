"Вони бачать": Telegram-канали допомагають ЗС РФ під час повітряних атак, — Ігнат (відео)

Українські Telegram-канали, які показують у реальному часі проліт над Україною російських дронів і ракет, допомагають окупантам.

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Бажаючи попередити українців про небезпеку і показуючи, куди і що летить, деякі популярні пабліки з великою кількістю підписників не замислюються про те, що їхній контент допомагає ЗС РФ відстежувати "сліпі" зони на радарах, заявив в ефірі телемарафону начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, найчастіше такі канали транслюють атаки так само, якби це показувала система "Віраж-планшет".

"Для чого ворогу вкладати гроші в розвідку? Вони бачать, куди летить їхня ракета, її маршрут, де вона пропадає з радарів, де вона з'являється. Тобто можна зробити узагальнену інформацію, взяти з наших Telegram-каналів, які роблять добру справу для ворога", — пояснив Ігнат.

Водночас він не має нічого проти схематичного зображення за допомогою стрілок.

"Ну, люди хочуть знати, куди летить. Але якщо це робиться якось схематично, то... Ми (Повітряні сили ЗСУ) теж повідомляємо, тільки буквами, що летить у напрямку такого-то міста, йдіть в укриття. Хтось бере це повідомлення і просто малює стрілочку. Але якщо деталізовано показувати проліт ракети, і де вона з'являється і зникає з радарів, це вкрай небезпечно", — наголосив військовий.

Якщо проліт дронів і ракет показаний стрілками, це не так небезпечно, як трансляція в реальному часі Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що росіяни почали запускати "Шахеди" з напалмом, який неможливо загасити.

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