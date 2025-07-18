Горит даже в песке: ВС РФ запускают "Шахеды" с напалмом, который невозможно потушить, — Флеш

Вооруженные силы Российской Федерации начали применять дроны-камикадзе "Шахед", которые разливали жидкость похожую на напалм. Вещество невозможно потушить и оно поджигает жилые дома и гражданские объекты в Украине. При этом россияне бьют по городам с миллионным населением, не обращая внимания на то, что это не "джунгли Вьетнама".

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Во время нескольких ударов "Шахедов" по украинским населенным пунктам в боевой части дрона заметили напалм, рассказал военный и специалист по радиотехнике Сергей "Флеш" Бескрестнов в интервью "Радио Свобода". Вещество разливается в результате удара, поджигает все вокруг и горит, даже если его засыпать песком. БПЛА с напалмом, который выливается на пятиэтажку, это не то же самое, что фугасный заряд, нацеленный на военный объект, подчеркнул он.

Во время разговора с "Радио Свобода" Бескрестнов рассказал о модернизации "Шахедов", которую провели в РФ. Среди прочего вспомнил о дронах с напалмом. По его мнению, это "направленный террор" против гражданских украинцев. Военный объяснил, что такого типа боеголовки атакуют многомиллионные города и это показывает очередное преступление россиян и нарушение правил войны.

"Они это применяют против мирного населения. Одно дело, когда фугасный боеприпас попадает, например, в какой-то завод или производство. Другое дело — когда пятиэтажки заливаются горящей жидкостью. У нас не джунгли Вьетнама", — сказал "Флеш".

Военный также сообщил о росте боезаряда "Шахеда". Если раньше в некоторых дронах обнаруживали 50 кг взрывчатки, то теперь — 90 кг. С другой стороны, рост веса боезаряда состоялся благодаря уменьшению количества топлива, поэтому БПЛА летит на меньшее расстояние, добавил эксперт. В целом же ударов по Украине россияне используют "4-5 видов боевых частей", пояснил он.

Эксперт объяснил, как Украина могла бы защититься от сотен "Шахедов", которые перегружают систему ПВО. По его мнению, следует создать многоэшелонированную систему, которая включает авиацию, РЭБ, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики.

Во время интервью "Флеш" подробно описал нынешние возможности различных видов дронов, которые используют ВС РФ. В частности, сообщил, что "кил-зона", которая находится под ударами FPV-дронов россиян, выросла до 10 км, и есть риск на расстоянии 50 км. Кроме того, FPV способны пролететь и 150-300 км, если есть ретранслятор. Также он отметил, что половина всех ранений на фронте — от ударов БПЛА, причем 70% — на дороге, а не на первой линии.

Дроны-камикадзе "Шахеды" ВС РФ — детали

Отметим, 2 июля "Флеш" рассказал о тенденциях в применении дронов-камикадзе "Шахед" на российско-украинской войне. Согласно его оценкам, вскоре россияне будут запускать по 700-800 БПЛА за ночь. По мнению военного, РФ активизирует удары под осень и будет бить по энергетике, поскольку понимает "болезненность" разрушения этого вида критической инфраструктуры.

Напоминаем, 4 июля Сергей Бескрестнов предупредил, что возле Киева россияне могли установить ретранслятор, который управляет ударными БПЛА во время ударов по столице.