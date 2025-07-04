ВС РФ запустили обновленную "Герберу" с "непростой" камерой и модемом (фото)

Во время ночного массированного удара по Киеву 4 июля Вооруженные Силы Российской Федерации применили дрон "Гербера", который передавал видеосигнал на расстояние около 300 км. Спецслужбы должны выяснить, каким образом передавался сигнал, потому что для этого нужен ретранслятор, расположенный рядом с украинской столицей.

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Военный и специалист по радиоэлектронике Сергей "Флеш" Безкрестнов изучил строение разведывательного беспилотника, обнаруженного под Киевом после удара РФ. На странице Facebook он написал, что бойцы Сил обороны обезвредили несколько "Гербер", которые были "непростыми". К дронам были прикреплены видеокамеры, антенна и радиомодем. По мнению военного, маловероятно, чтобы россияне могли получить видеосигнал на расстоянии 300 км в РФ или 100 км в Беларуси. Это означает, что где-то неподалеку от Киева стоит тайный ретранслятор, который перехватывает вражеский сигнал и передает его дальше, говорится в сообщении.

Чтобы передать видео на значительное расстояние есть еще один способ, предположил "Флеш". Например, можно поставить ретрансляторы на "Герберы" и создать таким образом создать MESH-цепочку для передачи сигнала на значительное расстояние. Впрочем, этот вариант менее вероятен, чем тайный российский ретранслятор, написал он.

"Строить MESH цепочку из Гербер ретрансляторов в РФ можно, но это рискованно и сложно. Я прошу профильные структуры взять этот вопрос на контроль", — подчеркнул Бескрестнов.

В заметке военного — серия фото "Герберы" РФ, перехваченной под Киевом. На одном фото — видеокамера, на другом — модем: оба элемента уцелели после посадки

Ночной удар РФ — как выглядит камера, поставленная в "Герберу" Фото: Facebook / Cергей Флэш Ночной удар РФ — как выглядит радиомодем, поставленный в "Герберу" Фото: Facebook / Cергей Флэш

"Флеш" отыскал производителя радиомодема — это китайская фирма Xingkai UAV. На сайте компании указано, что РФ, вероятно, купили нужный узел для разведывательного дрона "Гербера" за минимум 8 100 долл.

Ночной удар РФ — сколько стоит китайский модем, поставленный в "Герберу" Фото: Скриншот

Еще одно фото, опубликованное военным, — это антенна, а также разведывательный БПЛА, который приземлили бойцы Сил обороны.

Ночной удар РФ — как выглядит антенна "Гербери" 4 июля Фото: Facebook / Cергей Флэш Ночной удар РФ — как выглядит "Гербера", которую применили 4 июля Фото: Facebook / Cергей Флэш

Ночной удар РФ — что произошло в ночь на 4 июля

Отметим, в ночь на 4 июля РФ ударила по Украине дронами и ракетами различных типов, которые летели преимущественно на Киев. Атака началась вечером 3 июля и продолжалась около 16 часов. В соцсетях люди писали о громких взрывах, которые раздавались над разными регионами украинской столицы. На фото и видео с места событий — столбы дыма и огня. Киевская военная администрация подтвердила, что в результате атаки возникли пожары и есть разрушения в Святошинском, Днепровском, Соломенском и других районах города. Согласно предварительным данным, под завалами погиб один человек.

Между тем Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне запустили по украинцам 550 целей: 539 дронов ("Шахедов" и дронов-имитаторов), 11 ракет (семь баллистических и четыре крылатых). Средства ПВО сбили 478 целей, доложило командование: 476 БПЛА и две ракеты.

Напоминаем, 4 июля в комментарии медиа УНИАН "Флеш" рассказал о новых модификациях БПЛА, которыми РФ будет бить по Украине. Между тем накануне издание Bild рассказало о планах Германии договориться с США о двух дополнительных установках Patriot и о шансах на то, сработает ли это соглашение.