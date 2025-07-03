Тайная сделка с Трампом: Мерц договорился о покупке ЗРК Patriot для Украины, — Bild

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц надеется на закрытые договоренности с Соединенными Штатами Америки по системам противовоздушной обороны Patriot, которые передадут Украине. В Вашингтоне как будто поддержали эту идею и было предварительное обещание. В июле 2025 года США остановили отгрузки оружия Украине и остальным партнерам, поэтому в Германии сомневаются, действует ли соглашение.

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Несколько недель назад Мерц якобы имел договоренность с министром обороны США Питом Хегсетом, что немцы профинансируют две дополнительные установки Patriot, написало издание Bild. Но на днях Пентагон заявил об остановке помощи США, поэтому в Берлине тревожатся относительно действия соглашения. Правительственные источники рассказали, что ведется "лихорадочная работа" над тем, чтобы отыскать для Украины дополнительные ЗРК и достаточное количество ракет, но теперь не ясно, будут ли результаты.

"Сейчас в Берлине есть опасения, что США также могут отклонить запрос Германии на две системы Patriot", — говорится в статье.

Анонимные собеседники Bild сообщили, что в среду 2 июля состоялось заседание правительства Германии, на котором говорили о поставках оружия. Чиновники выяснили, что оружия США не будет и эту потерю "невозможно компенсировать". В то же время европейцы попытаются помочь Украине защититься от ударов РФ: отыщут дополнительные Patriot из собственных запасов, утверждают источники.

"Решение США, которое одобрил Кремль, сделало ситуацию еще более драматичной", — отметило немецкое медиа, упомянув об усилении российских обстрелов, которые уменьшают запасы противоракет.

Медиа получило комментарий эксперта по вопросам России Яна Берендса из Европейского университета Франкфурта. По мнению эксперта, не произошло ничего неожиданного, поскольку Трамп давно предупреждал, что Европа должна действовать самостоятельно. Берендс считает, что "Германия, Франция и Польша должны "как можно скорее заполнить пробелы, созданные Америкой".

Помощь США — детали

Отметим, 2 июля Пентагон сообщил об остановке помощи США, которую получала Украина. При этом американцы вернули партии оружия, которые направлялись на поле боя, сообщило издание Politico. В свою очередь, медиа NBS News рассказало, что Белый дом прекратил поставки ракет для ЗРК Patriot, различных типов авиаракет, высокоточные боеприпасы, снаряды калибра 155 мм, гранатометы. В Вашингтоне объяснили, что планируют сделать аудит запасов и установить, имеют ли достаточный арсенал для собственной безопасности.

Между тем аналитики Defense Express оценили объемы производства противоракет и шансов Украины купить необходимые средства ПВО в США. Выяснилось, что ежегодное производство — около 600 ракет, а одна баллистическая атака Ирана на военную базу США стоила 4-9% годовых запасов. Учитывая это, аналитики сомневаются, что украинцам будут продавать оружие, потому что Белый дом действует согласно концепции "Америка прежде всего". В то же время в начале июня ГУР Минобороны сообщило, что РФ способна производить по 60-70 ракет "Искандер" в месяц (более 800 в год).

Напоминаем, 28 июня Фридрих Мерц рассказал о теплых отношениях с Дональдом Трампом, с которым он встретился уже трижды.