600 PAC-3 Patriot на всех: аналитики объяснили, есть ли у Украины шансы купить ракеты ПВО

Администрация Белого дома подтвердила, что прекратила помощь Украине из соображений безопасности для Соединенных Штатов Америки. При этом аналитики предлагают обратить внимание на проблемы с ракетами Patriot для противовоздушной обороны. Для отражения баллистики Ирана в течение двух-трех дней израсходовали почти 10% ракет, которые изготавливаются в течение года.

Related video

Еще в 2023 году нынешний президент США Дональд Трамп и его сторонники провозглашали лозунг America First. Учитывая это заявление Пентагона о прекращении помощи Украине и другим партнерам выглядит вполне логичным и последовательным, отметили аналитики портала Defense Express. В объяснении Минобороны США указано, что речь идет об американских "оборонных приоритетах" и "прагматических соображениях". Поэтому разговоры Украины о готовности купить оружие США — это "не вариант", говорится в статье DE.

Аналитики описали ситуацию с ракетами PAC-3 Patriot. Производство ракет расположено в США и изготавливается около 600 ракет в год. Все эти ракеты распределяются по арсеналам США, союзников и партнеров; какую-то долю получила Украина. В то же время, во время 12-дневной войны Ирана и Израиля американцы потратили 25-56 ракет на сбивание иранской баллистики: это от 4 до 9% годового производства. На Defense Express подытожили, что после нового перераспределения по принципу America First Украина, вероятно, может получить очень мало ракет ПВО.

"Существует огромный риск того, что в Вашингтоне примут решение перераспределить производство 600 ракет MSE к Patriot таким образом, что они пойдут в армию США и на выполнение давно заключенных экспортных контрактов, а, формально, 1% [условно 6 ракет] — Украине", — предположили аналитики.

На DE объяснили, что Белый дом остановил предоставление оружия по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Согласно программе, оружие должны были изготовить или восстановить американские предприятия. При этом контракты заключены до 2027 года и предприятия уже получили миллиарды долларов. Впрочем, правительство остановило доставку средств поражения, которые уже направлялись в Украину. Нет ясности, куда же пойдут ракеты Patriot и снаряды калибра 155 мм: или в США, или в Украину, или другим партнерам. До сих пор нет ответа, сможет ли Украина что-то купить у США, даже имея 50 млрд долл., написали аналитики.

"И главная проблема в том, что вариант купить здесь не очень сильно работает. Потому что оружие уже давно стоит несколько больше денег — время и производственные возможности", — подытожили на Defense Express.

Помощь США — детали

Отметим, днем 2 июля американские медиа сообщили об остановке помощи США и о том, что едва не на границе Польши остановили оружие, которое направлялось в Украину. Впоследствии спикеры Белого дома и Пентагона подтвердили, что действительно приняли такое решение. На событие отреагировало Минобороны Украины: выяснилось, что американцы не предупредили об остановке поставок. При этом появилось заявление советника главы офиса президента Михаила Подоляка. По его словам, техника США продолжает идти в Украину, но при этом идут "тяжелые переговоры".

Напоминаем, 3 июля медиа The Economist написало, что остановка помощи США это принуждение Украины к миру.