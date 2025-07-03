Украину принуждают к миру с РФ: США остановили поставки всего оружия, — The Economist

В ночь с 30 июня на 1 июля Пентагон развернул грузовые самолеты, доставляющие перехватчики ПВО и другое оружие на европейские базы, откуда их должны были доставить по суше в Украину. Хотя Украина идет навстречу всем предложениям Вашингтона, в отличие от России, именно ее, как считают эксперты, Вашингтону проще шантажировать.

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Поставки какого именно оружия были остановлены, на какой срок и почему — остается неясным. Пентагон не предоставил подробностей. Но в нескольких сообщениях говорилось, что они включали ПВО Patriot. Пентагон заявил, что пауза была призвана обеспечить общий обзор поставок оружия для содействия прекращению войны в Украине "при сохранении военной готовности и приоритетов обороны США". Но в Украине считают, что это "принуждение к миру", пишет The Economist.

Шон Парнелл, представитель Пентагона, заявил: "Мы не можем давать оружие всем и везде. Мы должны заботиться об Америке и защищать нашу родину и наши войска по всему миру".

Чиновники заявили, что обзор был глобальным, и любая пауза в конечном итоге может быть отменена. Украинские чиновники говорят, что на самом деле все поставки американского оружия, включая снаряды и запасные части, были остановлены, что американские чиновники отрицают.

Пентагон представляет перерыв как ограниченную и временную меру. Но украинские чиновники подозревают более согласованные усилия администрации Трампа, чтобы выжать политические уступки из Украины, как это было в начале марта, когда США ненадолго прекратили поставки оружия и сотрудничество в области разведки после публичной ссоры между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ссора между Зеленским и Трампом Фото: Офис президента

Однако в последнее время отношения между Трампом и Зеленским, казалось, улучшились, поскольку Украина приняла американские призывы к немедленному прекращению огня, а Россия затянула процесс в надежде добиться большего на местах.

На саммите НАТО в Гааге на прошлой неделе Трамп, казалось, был готов найти больше перехватчиков Patriot для Украины.

Какой бы ни была ситуация на самом деле, кажется очевидным, что американская поддержка Украины ослабевает.

Трамп не взял на себя никаких новых обязательств по оружию для оказания ей помощи с момента своего возвращения в Белый дом: десятки миллиардов долларов, утвержденные Конгрессом в прошлом году, остаются невыделенными. Конгресс, в котором доминируют республиканцы, также не выделил новых средств. В "большом красивом законопроекте", проходящем через Конгресс, нет денег для Украины. Чиновники заявили, что и без того небольшие суммы для Украины в обычном бюджете Пентагона будут еще больше урезаны в рамках бюджетного запроса на 2026 финансовый год, хотя они не привели никаких подробностей.

Американская поддержка в основном осуществлялась в двух формах: Президентское разрешение на сокращение (PDA), в рамках которого Пентагон срочно поставлял оружие в Украину из своих собственных запасов; и Инициатива по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине (USAI), более медленный процесс, в рамках которого Америка заказывала оружие для Украины у производителей. Администрация Трампа не делала никаких заявлений о PDA с момента прихода к власти в январе, но, согласно расчетам Марка Канчиана и Криса Парка из Центра стратегических и международных исследований, ожидалось, что оружие, заказанное в рамках USAI, будет продолжать поступать до конца 2028 года. Если эти поставки сейчас прерываются, это будет означать еще более резкое прекращение американской поддержки, чем опасались.

Военная помощь Украине Фото: Минобороны Украины

Пентагон давно беспокоится о влиянии войны в Украине на его поставки оружия. По сообщениям, должностные лица Пентагона с начала этого года распространяют меморандумы, в которых выражают обеспокоенность низкими запасами. Считается, что решение о прекращении поставок было принято Элбриджем Колби, заместителем министра по политике Пентагона, который давно выступает за перемещение военных ресурсов Америки из Европы и Ближнего Востока, чтобы сосредоточиться на Азии и соперничестве с Китаем. Согласно сообщениям, он руководил обзором запасов боеприпасов Пентагона на фоне опасений, что артиллерийские снаряды, средства ПВО и высокоточные боеприпасы упали до опасно низкого уровня.

Дональд Трамп пообещал положить конец войне в Украине в свой первый день в должности. Почти через шесть месяцев он, похоже, не приблизился даже к обеспечению прекращения огня, несмотря на дружеские созвоны с Владимиром Путиным, президентом России. Хотя Россия является агрессором, США выбирает для принуждения Украину, так как наша страна сильно зависит от западной поддержки. Украина нарастила свою военную промышленность, не в последнюю очередь в области беспилотников. Европейские страны уже поставляют Украине больше оружия, чем Америка, и, увеличивая расходы на оборону, обещали помочь восполнить дефицит, поскольку Америка прекращает поддержку. Но им тоже катастрофически не хватает средств ПВО, а система Patriot показала себя особенно эффективной против баллистических и других ракет, которыми РФ постоянно атакует мирные города Украины.

Patriot Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал о прекращении поставок оружия в Украину из США. Обещанное уже находилось в Польше.

Министерство обороны Украины заявило, что Белый дом не сообщал ни о моратории, ни об изменении графиков поставок. Чиновники заявили, что сделали запрос на телефонный разговор, чтобы выяснить реальную ситуацию.

Между тем появился комментарий советника главы офиса президента Михаила Подоляка, который заявил, что поставки техники "идут", при этом продолжаются тяжелые переговоры с американской стороной. По его словам, есть надежда на получение оружия на коммерческой основе.