Україну примушують до миру з РФ: США зупинили постачання всієї зброї, — The Economist

У ніч з 30 червня на 1 липня Пентагон розгорнув вантажні літаки, що доставляють перехоплювачі ППО та іншу зброю на європейські бази, звідки їх мали доставити суходолом в Україну. Хоча Україна йде назустріч усім пропозиціям Вашингтона, на відміну від Росії, саме її, як вважають експерти, Вашингтону простіше шантажувати.

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Постачання якої саме зброї було зупинено, на який термін і чому — залишається незрозумілим. Пентагон не надав подробиць. Але в кількох повідомленнях йшлося, що вони включали ППО Patriot. Пентагон заявив, що пауза була покликана забезпечити загальний огляд постачань зброї для сприяння припиненню війни в Україні "при збереженні військової готовності та пріоритетів оборони США". Але в Україні вважають, що це "примус до миру", пише The Economist.

Шон Парнелл, представник Пентагону, заявив: "Ми не можемо давати зброю всім і всюди. Ми повинні піклуватися про Америку і захищати нашу батьківщину і наші війська по всьому світу".

Чиновники заявили, що огляд був глобальним, і будь-яка пауза зрештою може бути скасована. Українські чиновники кажуть, що насправді всі поставки американської зброї, включно зі снарядами і запасними частинами, було зупинено, що американські чиновники заперечують.

Пентагон представляє перерву як обмежений і тимчасовий захід. Але українські чиновники підозрюють більш узгоджені зусилля адміністрації Трампа, щоб витиснути політичні поступки з України, як це було на початку березня, коли США ненадовго припинили постачання зброї та співробітництво в галузі розвідки після публічної сварки між Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Сварка між Зеленським і Трампом Фото: Офіс президента

Однак останнім часом відносини між Трампом і Зеленським, здавалося, покращилися, оскільки Україна прийняла американські заклики до негайного припинення вогню, а Росія затягнула процес, сподіваючись домогтися більшого на місцях.

На саміті НАТО в Гаазі минулого тижня Трамп, здавалося, був готовий знайти більше перехоплювачів Patriot для України.

Якою б не була ситуація насправді, здається очевидним, що американська підтримка України слабшає.

Трамп не взяв на себе жодних нових зобов'язань щодо зброї для надання їй допомоги з моменту свого повернення до Білого дому: десятки мільярдів доларів, затверджені Конгресом минулого року, залишаються невиділеними. Конгрес, у якому домінують республіканці, також не виділив нових коштів. У "великому красивому законопроєкті", що проходить через Конгрес, немає грошей для України. Чиновники заявили, що і без того невеликі суми для України у звичайному бюджеті Пентагону будуть ще більше урізані в рамках бюджетного запиту на 2026 фінансовий рік, хоча вони не навели жодних подробиць.

Американська підтримка в основному здійснювалася у двох формах: Президентський дозвіл на скорочення (PDA), у рамках якого Пентагон терміново постачав зброю в Україну зі своїх власних запасів; та Ініціатива з надання допомоги у сфері безпеки в Україні (USAI), повільніший процес, у рамках якого Америка замовляла зброю для України у виробників. Адміністрація Трампа не робила жодних заяв щодо PDA з моменту приходу до влади в січні, але, згідно з розрахунками Марка Канчіана і Кріса Парка з Центру стратегічних і міжнародних досліджень, очікувалося, що зброя, замовлена в рамках USAI, продовжуватиме надходити до кінця 2028 року. Якщо ці поставки зараз перериваються, це означатиме ще більш різке припинення американської підтримки, ніж побоювалися.

Військова допомога Україні Фото: Міноборони України

Пентагон давно турбується про вплив війни в Україні на його постачання зброї. За повідомленнями, посадові особи Пентагону з початку цього року поширюють меморандуми, в яких висловлюють стурбованість низькими запасами. Вважається, що рішення про припинення поставок було ухвалене Елбріджем Колбі, заступником міністра з політики Пентагону, який давно виступає за переміщення військових ресурсів Америки з Європи та Близького Сходу, щоб зосередитися на Азії та суперництві з Китаєм. Згідно з повідомленнями, він керував оглядом запасів боєприпасів Пентагону на тлі побоювань, що артилерійські снаряди, засоби ППО і високоточні боєприпаси впали до небезпечно низького рівня.

Дональд Трамп пообіцяв покласти край війні в Україні у свій перший день на посаді. Майже через шість місяців він, схоже, не наблизився навіть до забезпечення припинення вогню, незважаючи на дружні дзвінки з Володимиром Путіним, президентом Росії. Хоча Росія є агресором, США обирає для примусу Україну, оскільки наша країна сильно залежить від західної підтримки. Україна наростила свою військову промисловість, не в останню чергу в галузі безпілотників. Європейські країни вже постачають Україні більше зброї, ніж Америка, і, збільшуючи витрати на оборону, обіцяли допомогти заповнити дефіцит, оскільки Америка припиняє підтримку. Але їм теж катастрофічно не вистачає засобів ППО, а система Patriot показала себе особливо ефективною проти балістичних та інших ракет, якими РФ постійно атакує мирні міста України.

Патріот Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше Фокус писав про припинення поставок зброї в Україну зі США. Обіцяне вже перебувало в Польщі.

Міністерство оборони України заявило, що Білий дім не повідомляв ні про мораторій, ні про зміну графіків поставок. Чиновники заявили, що зробили запит на телефонну розмову, щоб з'ясувати реальну ситуацію.

Тим часом з'явився коментар радника глави офісу президента Михайла Подоляка, який заявив, що поставки техніки "йдуть", водночас тривають важкі переговори з американською стороною. За його словами, є надія на отримання зброї на комерційній основі.