На складах США достатньо зброї: у Зеленського пояснили, чи надходять засоби для відбиття атак РФ

Сполучені Шати Америки не припинили підтримувати Україну і допомагатимуть захищатись від повітряних ударів Російської Федерації, спрямованих на цивільне населення. Якщо допомоги не буде, то США матимуть репутаційні втрати. Постачання продовжиться, можливо, на комерційній основі, і важкі переговори все ще тривають.

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Російська пропаганда поширює меседжі про те, що західні партнери начебто відвертаються від України й тому незабаром настане дефіцит зброї, сказав представник офісу президента Михайло Подоляк. У ефірі телеканалу FREEDOM посадовець запевнив, що в американців вистачить зброї і для України, і для Ізраїлю.

Допомога США — Подоляк про постачання ракет Patriot див. з 13:00

Подоляк запевнив, що допомога США продовжується. Протягом останніх трьох місяців на українські міста летять "рої дронів" та велика кількість ракет РФ і, щоб захистити небо, необхідна "певна кількість установок, але до установок має бути певна кількість протиракет різних форматів", зауважив він. У Пентагоні говорять про необхідність провести аудит, щоб зрозуміти, що є в наявності та чи вистачить запасів для "інших регіонів світу". Зі слів посадовця, "важкі переговори" тривають.

"Постачання тривають. Виглядало б антигуманістично перестати постачати протиракети, особливо до систем Patriot, які масштабно захищають громадянське населення в Україні. Постачання техніки ідуть і, я сподіваюся, будуть продовжуватися в тому числі на комерційній основі", — сказав Подоляк.

Радник глави офісу президента також пояснив, що Україна хотіла б "розширити лінійку інструментарію", який можна купити у США. Він упевнений, що наявної кількості "явно достатньо для того, щоб закрити небо і над Ізраїлем, і над Україною".

Допомога США — деталі

Зазначимо, 2 липня медіа NBS News та Politico написали, що США призупинили надання Україні ракет Patriot, снарядів калібру 155 мм, ракет Hellfire, Stinger, AIM, ракетних систем GMLRS, гранатометів. Водночас у Пентагоні підтвердили інформацію і пояснили, що проведуть аудит для перевірки того, що є в наявності на складах і чи цього вистачить для власних безпекових потреб. Також американські журналісти встановили, що деякі види боєприпасів зупинили на початку червня, коли ЗС РФ почали серію масованих повітряних ударів по Україні.

На подію відреагували у Кремлі. У Telegram-каналі "РИА Новости" з'явилась заява речника президента Дмитра Пєскова, який схвально відгукнувся на припинення постачання зброї Україні. З його слів, війна дійсно швидше закінчиться, якщо українцям буде нічим воювати.

Тим часом МЗС України запросило на бесіду тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля. Як вказано у каналі міністерства, з ним поговорять про "критичну важливість продовження постачань виділених раніше оборонних пакетів, з особливим акцентом на зміцнення протиповітряної оборони України".

Нагадуємо, 24 червня редактор The War Zone Тайлер Роговей пояснив, чому ЗРК Patriot стали більш ефективними під час російсько-української війни.