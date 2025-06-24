ЗРК Patriot став ефективнішим у системі української ППО: експерт навів аргументи

Бойові умови в Україні дали імпульс програмним і апаратним поліпшенням американських ЗРК Patriot. Інтенсивне використання цих комплексів у бойових діях дало змогу впровадити низку критично важливих оновлень, як на програмному, так і на апаратному рівні.

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Саме українська протиповітряна оборона зіграла ключову роль у підвищенні ефективності американських ракетних комплексів Patriot, зазначає головний редактор авторитетного видання The War Zone Тайлер Роговей.

Він уточнив, що системи зазнали поліпшень після аналізу їхнього застосування українськими зенітниками, які діють в умовах постійних атак балістичних і аеробалістичних ракет.

Раніше внесок у розвиток Patriot робили й військові з Саудівської Аравії, які застосовували комплекси проти дронів і ракет хуситів. Однак, за словами Роговея, саме українська практика вивела систему на новий рівень, особливо в контексті протидії сучасним ракетним загрозам.

Коментуючи слова експерта, оглядачі "Мілітарного" припустили, що йдеться про унікальний досвід застосування цих комплексів у модифікації PAC-3 для перехоплення російських ракет Х-47М2 "Кинджал", які раніше вважалися невразливими для ППО.

Крім того, українські розрахунки стали першими у світі, кому вдалося успішно знищувати такі цілі. Надалі було налагоджено й регулярне перехоплення балістичних ракет комплексу "Іскандер" та північнокорейських KN-23, які Росія застосовує на українському фронті.

Коротко про ЗРК Patriot варіанта PAC-3

Зенітно-ракетний комплекс Patriot PAC-3 являє собою один із найдосконаліших елементів сучасної системи протиповітряної та протиракетної оборони. Розроблений у США і став результатом еволюції попередніх версій комплексу, PAC-3 орієнтований насамперед на перехоплення балістичних ракет малої дальності, крилатих ракет, а також пілотованих і безпілотних літальних апаратів.

Головною відмінною рисою версії PAC-3 є перехід від ракет сімейства MIM-104 до нових, більш компактних і маневрених перехоплювачів PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE). Ці ракети використовують принцип "hit-to-kill", тобто фізичне знищення цілі прямим попаданням, без застосування осколкової бойової частини.

Комплекс оснащений потужною радіолокаційною станцією AN/MPQ-65 з пасивною фазованою антенною решіткою, здатною одночасно супроводжувати безліч цілей і керувати пуском ракет. Також PAC-3 вирізняється високим ступенем автоматизації та здатністю інтеграції в багаторівневу систему ППО/ПРО, забезпечуючи надійний захист стратегічно важливих об'єктів.

Нагадаємо, в Україні заявили про нові вдосконалення в російських балістичних ракетах "Іскандер-М", які можуть ускладнити їхнє перехоплення системами ПРО. Однак в експертному середовищі думки з приводу нових можливостей російського ОТРК розділилися.