"Іскандер-М" проти Patriot: модернізований ОТРК кидає виклик українській ППО

Українські офіційні особи заявили про нові вдосконалення в російських балістичних ракетах "Іскандер-М", які, за їхніми словами, ускладнюють перехоплення системами ПРО, зокрема американським комплексом Patriot. Однак в експертному середовищі думки з приводу нових можливостей російського ОТРК розділилися.

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Щодо здатності російських балістичних ракет "Іскандер-М" обходити "Петріоти" висловився 26 травня американський фізик Джон Рідж, поставивши під сумнів слова представника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

Модернізований "Іскандер": полеміка експертів

Український офіцер, коментуючи російський обстріл 24 травня, акцентував на появі у ракет противника радіолокаційних пасток.

"Ракета може відстрілювати [радіолокаційні пастки] під час заходу на ціль. Відповідно, системи Patriot, які мають перехоплювати ціль, можуть не так ефективно спрацьовувати", — зазначив Ігнат.

Він також підкреслив, що квазібалістична траєкторія з маневрами на термінальній стадії робить точний розрахунок точки перехоплення складним для ППО. При цьому офіцер визнав, що це лише ускладнює роботу ЗРК Patriot, але не робить її неможливою.

"Це ускладнює, але не унеможливлює роботу комплексу Patriot. Я думаю, що наші партнери над цим працюють, щоб і ці рішення були вдосконалені на користь системи", — додав Ігнат.

На користь думки Ігната свідчать дані з американських джерел. Повідомлялося, що з 2022 року Росія використовує всередині ракет спеціальні пристрої — хибні цілі, що включають теплові джерела і радіолокаційні відбивачі. Вони призначені для заплутування систем ППО з інфрачервоним або радіолокаційним наведенням. Подібна технологія раніше застосовувалася лише в міжконтинентальних балістичних ракетах.

Однак заяви української сторони викликали скепсис з боку західних аналітиків. Американський фізик Джон Рідж 26 травня 2025 року публічно назвав твердження Ігната "повністю неправдивими та навмисно вводять в оману".

"Іскандер-М [9М723] завжди був аеробалістичною ракетою з моменту її введення в експлуатацію два десятиліття тому. Її профілі польоту завжди були квазібалістичними. Нічого з цього не нове", — написав він у соцмережах.

Фізик уточнив, що система захисту від перешкод російського ОТРК уже протягом кількох років модернізована — зокрема за рахунок заміни навігаційного блоку 9Б899 на систему з антеною CRPA (Controlled Reception Pattern Antenna), стійкою до придушення GPS.

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Схожу думку висловив і колишній офіцер ВПС Індії Віджайндер К. Тхакур. У своїй публікації від 26 травня в EurAsian Times він припустив, що заяви Ігната могли стосуватися ракети KN-23 — північнокорейського аналога "Іскандера", що має схожу аеродинаміку, але з деякими особливостями. Така невизначеність підкреслює труднощі верифікації даних в умовах конфлікту.

На закінчення зазначимо, що полеміка навколо модернізації "Іскандера-М" ілюструє зростаючу складність протиракетної боротьби. Незалежно від трактувань, ключовим залишається питання: чи зможе Patriot адаптуватися до траєкторії, що постійно ускладнюється, і засобів проникнення однієї з найбільш боєздатних ракет в арсеналі Росії.

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