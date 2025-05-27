"Искандер-М" против Patriot: модернизированный ОТРК бросает вызов украинской ПВО

Украинские официальные лица заявили о новых усовершенствованиях в российских баллистических ракетах «Искандер-М», которые, по их словам, усложняют перехват системами ПРО, в частности американским комплексом Patriot. Однако в экспертной среде мнения по поводу новых возможностей российского ОТРК разделились.

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Относительно способности российских баллистических ракет "Искандер-М" обходить "Пэтриоты" высказался 26 мая американский физик Джон Ридж, поставив под сомнения слова представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

Модернизированный "Искандер": полемика экспертов

Украинский офицер, комментируя российский обстрел 24 мая, акцентировал внимание на появлении у ракет противника радиолокационных ловушек.

"Ракета может отстреливать [радиолокационные ловушки] при заходе на цель. Соответственно, системы Patriot, которые должны перехватывать цель, могут не так эффективно срабатывать", — отметил Игнат.

Он также подчеркнул, что квазибаллистическая траектория с маневрами на терминальной стадии делает точный расчет точки перехвата затруднительным для ПВО. При этом офицер признал, что это лишь усложняет работу ЗРК Patriot, но не делает ее невозможной.

"Это усложняет, но не делает невозможным работу комплекса Patriot. Я думаю, что наши партнеры над этим работают, чтобы и эти решения были усовершенствованы в пользу системы", — добавил Игнат.

В пользу мнения Игната свидетельствуют данные из американских источников. Сообщалось, что с 2022 года Россия использует внутри ракет специальные устройства — ложные цели, включающие тепловые источники и радиолокационные отражатели. Они предназначены для запутывания систем ПВО с инфракрасным или радиолокационным наведением. Подобная технология ранее применялась лишь в межконтинентальных баллистических ракетах.

Однако заявления украинской стороны вызвали скепсис со стороны западных аналитиков. Американский физик Джон Ридж 26 мая 2025 года публично назвал утверждения Игната "полностью ложны и намеренно вводят в заблуждение".

"Искандер-М [9М723] всегда был аэробаллистической ракетой с момента ее ввода в эксплуатацию два десятилетия назад. Ее профили полета всегда были квазибаллистическими. Ничего из этого не ново", — написал он в соцсетях.

Физик уточнил, что система помехозащиты российского ОТРК уже в течение нескольких лет модернизирована — в том числе за счет замены навигационного блока 9Б899 на систему с антенной CRPA (Controlled Reception Pattern Antenna), устойчивой к подавлению GPS.

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Схожую точку зрения выразил и бывший офицер ВВС Индии Виджайндер К. Тхакур. В своей публикации от 26 мая в EurAsian Times он предположил, что заявления Игната могли касаться ракеты KN-23 — северокорейского аналога «Искандера», обладающего схожей аэродинамикой, но с некоторыми особенностями. Такая неопределенность подчеркивает трудности верификации данных в условиях конфликта.

В заключение отметим, что полемика вокруг модернизации «Искандера-М» иллюстрирует растущую сложность противоракетной борьбы. Независимо от трактовок, ключевым остается вопрос: сможет ли Patriot адаптироваться к постоянно усложняющейся траектории и средствам проникновения одной из самых боеспособных ракет в арсенале России.

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