ЗРК Patriot стал более эффективным в системе украинской ПВО: эксперт привел аргументы

Боевые условия в Украине дали импульс программным и аппаратным улучшениям американских ЗРК Patriot. Интенсивное использование этих комплексов в боевых действиях позволило внедрить ряд критически важных обновлений, как на программном, так и на аппаратном уровне.

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Именно украинская противовоздушная оборона сыграла ключевую роль в повышении эффективности американских ракетных комплексов Patriot, отмечает главный редактор авторитетного издания The War Zone Тайлер Роговей.

Он уточнил, что системы претерпели улучшения после анализа их применения украинскими зенитчиками, действующими в условиях постоянных атак баллистических и аэробалистических ракет.

Ранее вклад в развитие Patriot вносили и военные из Саудовской Аравии, применявшие комплексы против дронов и ракет хуситов. Однако, по словам Роговея, именно украинская практика вывела систему на новый уровень, особенно в контексте противодействия современным ракетным угрозам.

Комментируя слова эксперта обозреватели "Милитарного" предположили, что речь идет об уникальном опыте применения данных комплексов в модификации PAC-3 для перехвата российских ракет Х-47М2 "Кинжал", ранее считавшихся неуязвимыми для ПВО.

Кроме того украинские расчеты стали первыми в мире, кому удалось успешно уничтожать такие цели. В дальнейшем было налажено и регулярное перехватывание баллистических ракет комплекса "Искандер" и северокорейских KN-23, которые Россия применяет на украинском фронте.

Кратко о ЗРК Patriot варианта PAC-3

Зенитно-ракетный комплекс Patriot PAC-3 представляет собой один из самых совершенных элементов современной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Разработанный в США и ставший результатом эволюции предыдущих версий комплекса, PAC-3 ориентирован прежде всего на перехват баллистических ракет малой дальности, крылатых ракет, а также пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.

Главной отличительной особенностью версии PAC-3 является переход от ракет семейства MIM-104 к новым, более компактным и маневренным перехватчикам PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE). Эти ракеты используют принцип "hit-to-kill", то есть физическое уничтожение цели прямым попаданием, без применения осколочной боевой части.

Комплекс оснащен мощной радиолокационной станцией AN/MPQ-65 с пассивной фазированной антенной решеткой, способной одновременно сопровождать множество целей и управлять пуском ракет. Также PAC-3 отличается высокой степенью автоматизации и способностью интеграции в многоуровневую систему ПВО/ПРО, обеспечивая надежную защиту стратегически важных объектов.

Напомним, в Украине заявили о новых усовершенствованиях в российских баллистических ракетах "Искандер-М", которые могут усложнить их перехват системами ПРО. Однако в экспертной среде мнения по поводу новых возможностей российского ОТРК разделились.