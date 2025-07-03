600 PAC-3 Patriot на усіх: аналітики пояснили, чи є в України шанси купити ракети ППО

Адміністрація Білого дому підтвердила, що припинила допомогу Україні з міркувань безпеки для Сполучених Штатів Америки. При цьому аналітики пропонують звернути увагу на проблеми з ракетами Patriot для протиповітряної оборони. Для відбиття балістики Ірану протягом двох-трьох днів витратили майже 10% ракет, які виготовляються протягом року.

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Ще у 2023 році нинішній президент США Дональд Трамп та його прихильники виголошували лозунг America First: в перекладі — "Америка перша за все". З огляду на це заява Пентагону про припинення допомоги Україні та іншим партнерам виглядає цілком логічною та послідовною, зауважили аналітики порталу Defense Express. У поясненні Міноборони США вказано, що ідеться про американські "оборонні пріоритети" та "прагматичні міркування". Тому розмови України про готовність купити зброю США — це "не варіант", ідеться у статті DE.

Аналітики описали ситуацію з ракетами PAC-3 Patriot. Виробництво ракет розташоване у США і виготовляється близько 600 ракет на рік. Усі ці ракети розподіляються по арсеналах США, союзників та партнерів; якусь частку отримала Україна. Водночас, під час 12-денної війни Ірану та Ізраїлю американці витратили 25-56 ракет на збиття іранської балістики: це від 4 до 9% річного виробництва. На Defense Express підсумували, що після нового перерозподілу за принципом America First Україна, ймовірно, може отримати дуже мало ракет ППО.

"Існує величезний ризик того, що у Вашингтоні приймуть рішення перерозподілити виробництво 600 ракет MSE до Patriot таким чином, що вони підуть до армії США та на виконання давно укладених експортних контрактів, а, формально, 1% [умовно 6 ракет] — Україні", — припустили аналітики.

На DE пояснили, що Білий дім зупинив надання зброї за програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Згідно з програмою, зброю мали виготовити або відновити американські підприємства. При цьому контракти укладені до 2027 року і підприємства вже отримали мільярди доларів. Втім, уряд зупинив доставку засобів ураження, які вже прямували в Україну. Немає ясності, куди ж підуть ракети Patriot та снаряди калібру 155 мм: чи в США, чи в Україну, чи іншим партнерам. Досі немає відповіді, чи зможе Україна щось купити у США, навіть маючи 50 млрд дол., написали аналітики.

"І головна проблема у тому, що варіант купити тут не дуже сильно працює. Бо зброя вже давно коштує дещо більше за гроші — час та виробничі можливості", — підсумували на Defense Express.

Допомога США — деталі

Зазначимо, вдень 2 липня американські медіа повідомили про зупинку допомоги США і про те, що ледь не на кордоні Польщі зупинили зброю, яка прямувала в Україну. Згодом речники Білого дому та Пентагону підтвердили, що дійсно прийняли таке рішення. На подію відреагувало Міноборони України: з'ясувалось, що американці не попередили про зупинку постачання. При цьому з'явилась заява радника глави офісу президента Михайла Подоляка. З його слів, техніка США продовжує йти в Україну, але при цьому ідуть "важкі переговори".

Нагадуємо, 3 липня медіа The Economist написало, що зупинка допомоги США це примушування України до миру.