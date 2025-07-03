В шаге от катастрофы: при каких условиях Трамп "разморозит" военные поставки США Украине

Президент Зеленский заявляет, что Киев и Вашингтон "на рабочих уровнях" выясняют все детали по поставкам американской оборонной поддержки. Что происходит вокруг этого важного вопроса, выяснял Фокус.

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О том, что сейчас "на рабочих уровнях" между Украиной и США выясняются все детали по поставкам оборонной поддержки Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении в среду, 2 июля.

"Были доклады министров обороны и иностранных дел Украины. В частности, относительно отношений с Соединенными Штатами Америки. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и США выясняют все детали по поставкам оборонной поддержки, в частности компоненты ПВО. Так или иначе мы должны обеспечить защиту для наших людей", — акцентировал глава государства.

Зато в Минобороны отметили, что не получали официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи из Соединенных Штатов.

В то же время пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс уверяет, мол, утверждение о том, что "украинцы узнали о паузе в военной поддержке из новостей — не совсем правда". Она уточнила, что возможно "какие-то украинцы узнали об этом из новостей, однако коммуникационные линии между США и Украиной остаются весьма надежными". Спикер Госдепартамента отдельно отметила, что приоритет президента Трампа был и остается неизменным — "завершить войну между Россией и Украиной путем прочного урегулирования благодаря переговорам и немедленного прекращения огня в начале".

Общаясь с журналистами 2 июля, Тэмми Брюс также повторила позицию, озвученную накануне Белым домом, что решение о приостановлении помощи было принято, "чтобы поставить интересы Америки на первое место" после осмотра, проведенного Министерством обороны США относительно наличия на складах оружия.

Действительно ли причин для паники из-за приостановки помощи США не существует

Политолог, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний, комментируя Фокусу перипетии вокруг американских военных поставок Украине, отмечает: "Давайте, прежде всего, не забывать, что это не первая остановка помощи со стороны США — первая была в прошлом году после харьковской операции, когда нам 5 месяцев вообще ничего не поставляли, чтобы мы, не дай Бог, не добили Россию. Имела также место позорная свистопляска в Конгрессе с выделением Украине помощи. Одним словом, нынешняя история с паузой в поставках является не первой и, видимо, не последней. Наряду с тем, не исключаю, что действительно могут иметь место объективные причины, поскольку у США были достаточно большие расходы на Израиль. В частности, я видел аналитику, где говорится, что Израиль, отражая атаки Ирана потратил 20% запасов США по новейшей системе противовоздушной обороны. Кроме того, в действительности американцы могут просто не успевать производить столько ракет, а у них, между тем, есть свои нормативы по безопасности".

Акцентировав на том, что по состоянию на сейчас ситуация значительно лучше, чем была в 2022-2024 годах, эксперт отметил: "Сейчас имеем ресурсы собственной оборонки, но здесь, кстати, тоже есть определенные нюансы. Например, мы имеем собственные ЗРК, которые прошли испытания, а наше Министерство обороны не финансирует их производство. Так это кто, американцы виноваты, или в данном случае речь идет о диверсии со стороны МОУ? Вопросов хватает, но нам надо меньше зависеть от кого-то, а больше производить собственного оружия, в том числе и ЗРК, которые похожи на Patriot. У нас, кстати, есть партнеры, которые имеют соответствующие технологии, например, Норвегия, Швеция".

Моделируя дальнейшую траекторию украинско-американского сотрудничества в оборонной сфере, Тарас Загородний констатировал: "Нам нужно заходить к администрации Трампа через Республиканскую партию и американских производителей оружия. Впрочем, если европейцы действительно готовы покупать оружие для Украины, то я думаю, что Трамп просто ждет привлекательное с точки зрения денег предложение, которое ему предоставят. Но опять же, я не исключаю, что у этой громкой истории с поставками могут быть объективные причины — США при достаточно больших затратах просто могут не успевать производить достаточное количество ракет и искать здесь политический подтекст не следует".

По убеждению политолога, в любом случае паниковать из-за паузы с американскими поставками не стоит, поскольку, по его мнению, пока не происходит ничего экстраординарного.

"По большому счету, ничего глобально не изменилось. Дело в том, что при Байдене демократы направо-налево раздавали гранты, чтобы о "пластилиновой" позиции американских властей по поддержке Украины молчали, а сейчас грантов нет, поэтому все кричат о том, какой плохой Трамп и его администрация. Но кричать и требовать от американцев оружие, ну такая себе позиция, я бы сказал шизоидная. Вспомните осень 2022 года, когда по сто ракет прилетало на Киев и другие регионы. Ну как-то же тогда решали проблему — решали. Сейчас же не думаю, что все слишком критично, потому что до этого поставки были, а затем есть определенные запасы в любом случае", — заключает Тарас Загородний.

Кто в окружении Трампа системно гнет антиукраинскую линию

В то же время политолог, соучредитель "Национальной платформы устойчивости и сплоченности" Олег Саакян в разговоре с Фокусом акцентирует: "Обращаю ваше внимание на то, что министр обороны США Пит Гегсет зашел уже на третий круг в своих попытках сорвать поставки вооружения для Украины. В первый раз он самовольно принял решение о прекращении поставок вооружений Украине, но получил по шапке от Трампа и откатил это. Второй раз часть вооружения, которое предназначалось Украине, было перенаправлено в Израиль во время эскалации на Ближнем Востоке. Учитывая то, что акцент тогда был сделан на том, что это просто перенаправление приоритетности и у Украины никто ничего в итоге не заберет, это не вызвало скандала. Но эта история, по моему мнению, могла служить для Хэгсета пробным шаром с тем, чтобы теперь под видом аудита и собственных потребностей отменить другие поставки Украине, которые принимались еще при президентстве Джо Байдена. Все эти эпизоды дают основания предполагать, что ключевым источником проблемы является именно Пит Хегсет".

Вопрос о том, в силу каких "политических или иных соображений" глава Пентагона проводит последовательную антиукраинскую линию, считает эксперт, должны тщательно изучать американские спецслужбы. Наряду с тем, нынешнее решение о приостановлении поставок Украине, политолог не считает критическим: "Это катастрофа? Нет, это не катастрофа, поскольку еще ничего окончательно не решено и та справедливая волна возмущения, которая сейчас поднимается в медиа, может повлиять на дальнейшие шаги Трампа. Громкий скандал, который возник вокруг этого вопроса, в конце концов может сорвать все и США через несколько дней сделают вид, что ничего и не произошло. На это сейчас есть расчет и, как по мне, есть неплохие шансы. Именно с этим, вероятно, связано сообщение руководителя ОП Ермака в Telegram о необходимости рефлексии не на громкие заголовки, а на реальные решения".

В случае, если же прекращение поставок со стороны США действительно состоится, то это, считает эксперт, станет "крайне чувствительным" для Украины, поскольку под сокращение могут попасть критически необходимые виды вооружения, которые нельзя заместить поставками из других стран. Вместе с тем, отмечает Олег Саакян, широкая огласка и критика решения американцев о приостановлении поставок некоторых видов вооружения Украине могут заставить таки Вашингтон включить задний ход.

Однако факт отмены Трампом санкций в отношении некоторых российских юридических лиц под видом пакета шагов по Ирану, отмечает эксперт, выглядит, как потенциально системная игра в поддавки Белого дома с Кремлем, что несет для Украины чрезвычайно серьезные угрозы и вызовы.