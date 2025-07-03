Тысячи снарядов и сотни ракет: в СМИ обнародовали перечень и количество оружия, которое "не доехало" в Украину от США

Соединенные Штаты Америки приостановили поставки ряда вооружений для Украины: в сети появилась информация, что среди той военной помощи, которая "не доехала" со склада в Польше, есть сотни ракет различного типа и более 8400 гаубичных снарядов.

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Большая партия боеприпасов, которые так и не получила Украина из-за приостановления военной помощи от США, находится на складе в Польше. Детали обнародовал репортер NPR National Desk Том Боумен, приближенный к Пентагону, на своей странице в сети X.

"Вот список американских боеприпасов, одобренных для Украины, но которые сейчас хранятся в Польше", — отметил он.

Скриншот | сообщение репортера с перечнем оружия для Украины, которое "не доехало"

Согласно перечню, который распространил репортер, на складе в Польше остается следующее вооружение, которое должно было бы поступить Украине:

92 ракет AIM;

30 ракет для системы противовоздушной обороны Patriot (PAC3 MSE);

8496 гаубичных снарядов калибра 155 миллиметров;

142 ракеты AGM-114 Hellfire;

252 ракеты GMLRS для реактивной системы HIMARS;

25 ракет Stinger;

125 гранатометов AT-4.

Официального подтверждения от США относительно обнародованных данных не поступало.

Стоит отметить, что похожие данные также перед этим обнародовали в NBC News. Журналисты издания выяснили, что речь идет в частности о прекращении поставок Украине следующего вооружения:

перехватчиков Patriot;

155-мм осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов;

100 ракет Hellfire;

250 высокоточных ракетных систем GMLRS;

десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger;

ракет класса "воздух-воздух" AIM и гранатометов.

США приостановили поставки оружия Украине: что известно

2 июля в Politico рассказали, что США приостановили поставки вооружения для Украины. Отмечалось, что соответствующее решение принял руководитель политического департамента Пентагона Элбридж Колби после пересмотра запасов вооружений Пентагона: у США вызвали беспокойство запасы, которые якобы оказались на слишком низком уровне.

В то же время представитель офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что США не прекратили поддерживать Украину и будут в дальнейшем помогать ей защищаться от воздушных ударов ВС РФ, направленных против гражданского населения.

В Министерстве обороны Украины 2 июля заявили, что Украину не информировали об изменении графиков поставок вооружения.