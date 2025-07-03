Тисячі снарядів і сотні ракет: у ЗМІ оприлюднили перелік та кількість зброї, яка "не доїхала" до України від США

Сполучені Штати Америки призупинили постачання низки озброєнь для України: у мережі з'явилася інформація, що серед тієї військової допомоги, яка "не доїхала" зі складу у Польщі, є сотні ракет різного типу та понад 8400 гаубичних снарядів.

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Велика партія боєприпасів, які так і не отримала Україна через призупинення військової допомоги від США, перебуває на складі у Польщі. Деталі оприлюднив репортер NPR National Desk Том Боумен, наближений до Пентагону, на своїй сторінці у мережі X.

"Ось список американських боєприпасів, схвалених для України, але які зараз зберігаються в Польщі", — зазначив він.

Скриншот | допис репортера із переліком зброї для України, яка "не доїхала"

Відповідно до переліку, що поширив репортер, на складі у Польщі залишається наступне озброєння, яке б мало надійти Україні:

92 ракет AIM;

30 ракет для системи протиповітряної оборони Patriot (PAC3 MSE);

8496 гаубичних снарядів калібру 155 міліметрів;

142 ракети AGM-114 Hellfire;

252 ракети GMLRS для реактивної системи HIMARS;

25 ракет Stinger;

125 гранатометів AT-4.

Офіційного підтвердження від США щодо оприлюднених даних не надходило.

Варто зазначити, що схожі дані також перед цим оприлюднили у NBC News. Журналісти видання з'ясували, що йдеться зокрема про припинення постачання Україні наступного озброєння:

перехоплювачів Patriot;

155-мм осколково-фугасних гаубичних боєприпасів;

100 ракет Hellfire;

250 високоточних ракетних систем GMLRS;

десятки ракет класу "земля-повітря" Stinger;

ракет класу "повітря-повітря" AIM і гранатометів.

США призупинили постачання зброї Україні: що відомо

2 липня у Politico розповіли, що США призупинили постачання озброєння для України. Зазначалося, що відповідне рішення ухвалив керівник політичного департаменту Пентагону Елбрідж Колбі після перегляду запасів озброєнь Пентагону: у США викликали занепокоєння запаси, що нібито опинилися на надто низькому рівні.

Водночас представник офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що США не припинили підтримувати Україну і будуть надалі допомагати їй захищатися від повітряних ударів ЗС РФ, спрямованих проти цивільного населення.

У Міністерстві оборони України 2 липня заявили, що Україну не інформували про зміну графіків постачання озброєння.