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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Тисячі снарядів і сотні ракет: у ЗМІ оприлюднили перелік та кількість зброї, яка "не доїхала" до України від США

ракети Stinger для України
Тисячі снарядів і сотні ракет: у ЗМІ оприлюднили перелік та кількість зброї, яка "не доїхала" до України від США | Фото: AP Photo

Сполучені Штати Америки призупинили постачання низки озброєнь для України: у мережі з'явилася інформація, що серед тієї військової допомоги, яка "не доїхала" зі складу у Польщі, є сотні ракет різного типу та понад 8400 гаубичних снарядів.

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Велика партія боєприпасів, які так і не отримала Україна через призупинення військової допомоги від США, перебуває на складі у Польщі. Деталі оприлюднив репортер NPR National Desk Том Боумен, наближений до Пентагону, на своїй сторінці у мережі X.

"Ось список американських боєприпасів, схвалених для України, але які зараз зберігаються в Польщі", — зазначив він.

кількість зброї від США
Скриншот | допис репортера із переліком зброї для України, яка "не доїхала"

Відповідно до переліку, що поширив репортер, на складі у Польщі залишається наступне озброєння, яке б мало надійти Україні:

  • 92 ракет AIM;
  • 30 ракет для системи протиповітряної оборони Patriot (PAC3 MSE);
  • 8496 гаубичних снарядів калібру 155 міліметрів;
  • 142 ракети AGM-114 Hellfire;
  • 252 ракети GMLRS для реактивної системи HIMARS;
  • 25 ракет Stinger;
  • 125 гранатометів AT-4.

Офіційного підтвердження від США щодо оприлюднених даних не надходило.

Варто зазначити, що схожі дані також перед цим оприлюднили у NBC News. Журналісти видання з'ясували, що йдеться зокрема про припинення постачання Україні наступного озброєння:

  • перехоплювачів Patriot;
  • 155-мм осколково-фугасних гаубичних боєприпасів;
  • 100 ракет Hellfire;
  • 250 високоточних ракетних систем GMLRS;
  • десятки ракет класу "земля-повітря" Stinger;
  • ракет класу "повітря-повітря" AIM і гранатометів.

США призупинили постачання зброї Україні: що відомо

2 липня у Politico розповіли, що США призупинили постачання озброєння для України. Зазначалося, що відповідне рішення ухвалив керівник політичного департаменту Пентагону Елбрідж Колбі після перегляду запасів озброєнь Пентагону: у США викликали занепокоєння запаси, що нібито опинилися на надто низькому рівні.

Водночас представник офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що США не припинили підтримувати Україну і будуть надалі допомагати їй захищатися від повітряних ударів ЗС РФ, спрямованих проти цивільного населення.

У Міністерстві оборони України 2 липня заявили, що Україну не інформували про зміну графіків постачання озброєння.