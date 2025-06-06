Трамп прекратит помощь: может ли возмущение президента США остановить поддержку Украины

Решение Украины нанести удары по российским военным аэродромам возмутило Трампа и спровоцировало в Белом доме дискуссии о целесообразности дальнейшей поддержки Киева, сообщает The Atlantic. Насколько серьезными являются риски потерять помощь США, выяснял Фокус.

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Со ссылкой сразу на трех чиновников администрации президента США и внешнего советника Белого дома один из самых влиятельных американских журналов The Atlantic сообщил о том, что операция СБУ "Паутина" крайне возмутила Трампа и вызвала волну ожесточенных дискуссий относительно целесообразности или не такой дальнейшей военно-финансовой поддержки Вашингтоном Киева.

Но публично Трамп заявил, что Украине и России надо позволить "еще повоевать", ведь потом вроде бы будет легче это прекратить. "Иногда вы видите двух маленьких детей, которые дерутся как бешеные. Они ненавидят друг друга и дерутся в парке, а вы пытаетесь их развести. Они не хотят, чтобы их разводили. Поэтому иногда лучше дать им подраться некоторое время, а уже потом развести", — подчеркнул глава Белого дома, добавив, что это довольно известная аналогия, которую применяют "в хоккее и спорте".

Комментируя возможность введения новых антироссийских санкций, глава Белого дома отметил, что США "будут очень-очень жесткими", если увидят, что мирная договоренность невозможна. "И, честно говоря, это может касаться обеих стран. Знаете, для танго нужны двое", — резюмировал Дональд Трамп.

Кто помешает Трампу полностью "заморозить" военно-техническую поддержку Киева

Комментируя Фокусу последние громкие заявления Трампа, политолог Олег Лесной обращает внимание на пост президента США, обнародованный вскоре после его телефонного разговора с Путиным. "Тот факт, что Трамп фактически переключил внимание на Иран, свидетельствует о том, что если есть дно, то оно пробито. Это очень непривлекательный с электоральной точки зрения шаг, который непременно выстрелит в крайне негативном смысле не только по Трампу, но и по всем республиканцам, которые не успеют отмежеваться от, скажем так, неадекватного видения мира президентом Соединенных Штатов. А если же говорить о "Паутине", то из США поступает противоречивая в плане коннотации информация о видении Трампа: то пишут, что он доволен, а то раздражен. Похоже, таким образом формируется белый шум для отхождения от основного факапа — поста о Путине и Иране. То есть сейчас Трамп всячески пытается снова включиться в мирный процесс и продемонстрировать, что Украина ему на самом деле интересна", — акцентирует эксперт.

По убеждению Олега Лисного, президент США в последнее время делает одну и ту же "колоссальную ошибку", а именно — уравнивает жертву войны в лице Украины с российским агрессором.

"Когда Трамп рассказывает на весь мир о разрушенных в щепки башенках в Украине, "которые лежат на земле миллионом кусков, пораженные ракетами, бомбами и пулями", складывается впечатление, что если вице-президент Ди Вэнс учит историю и ситуацию в Украине по сториз, то президент США — по очень специфическим мультикам. Впрочем, если говорить о гипотетическом сокращении нам помощи со стороны США, то давайте честно себе ответим на вопрос: а Трамп вообще собирался что-то нам предоставлять после того, как закончится помощь администрации Байдена? Я убежден, что нет, не собирался, не собирается и не будет собираться", — подчеркивает политолог.

Наряду с тем, считает Олег Лисный, какие-то очень серьезные проблемы и вызовы вроде обострения нынешнего политического противостояния внутри США, а также сентябрьский фактический старт процессов по довыборам в Конгресс, могут изменить и риторику Трампа, и решения, которые он принимает.

"Без политических "землетрясений" в Соединенных Штатах нам ждать помощи в чистом виде не стоит. Но я оптимист относительно возможностей наших европейских партнеров покупать американское оружие для дальнейшей передачи Украине. Мой оптимизм основывается прежде всего на том, что есть Трамп с его "мультяшным" мировосприятием, а есть производители оружия, которые рассчитывали зарабатывать на Украине, подписывая контракты минимум на 5 лет. Эти процессы невозможно остановить одним лишь взмахом трамповской руки, ведь речь идет об очень больших деньгах, которые никто не собирается терять. Поэтому я считаю, что этот элемент для нас очень важно сохранить, не надеясь взамен на изменчивого, как ветер, Трампа", — заключает Олег Лесной.

Почему на самом деле Трамп крайне раздражен Украиной

В то же время политолог Дмитрий Левусь в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Дональд Трамп настолько хаотичен в своих заявлениях и действиях, что при его президентстве могут происходить самые разные вещи, которые невозможно смоделировать заранее в принципе. И несмотря на то, что в западных СМИ проходила информация, что он как бы положительно воспринял операцию "Паутина", я думаю, что на самом деле нет — Трамп обеспокоен, ведь это является свидетельством того, что мир меняется и традиционные проекции силы уже выглядят не столь однозначными. Это не значит, что эти проекции исчезнут, поскольку ядерная триада остается самой большой силой, но то, что ситуация в целом несколько изменилась продемонстрировала именно Украина, благодаря "Паутине" в том числе. Собственно поэтому Украина определенным образом раздражает Трампа, как страна, которая не позволяет вернуться к нормальным, как он считает, отношениям с Российской Федерацией".

Учитывая то, что президент США регулярно озвучивает взаимоисключающие вещи и, более того, опровергает сам себя, констатирует политолог, продолжение финансово-военной помощи Украине действительно находится под большим вопросом. Между тем Дмитрий Левусь считает, что радикальных решений вроде одновременного введения санкций в отношении Киева и Москвы, все же ожидать не следует. Кроме того, отмечает политолог, в целом в госаппарате США, включая Конгресс, складывается консенсус относительно необходимости давления на Россию. "Другое дело, что Дональд Трамп вряд ли решится на введение антироссийских санкций в том виде, как это предлагается. Санкции, думаю, будут "резаться" и вводиться постепенно", — прогнозирует политолог.

Что же касается дальнейшей военно-технической помощи США Украине, то здесь, убежден эксперт, вполне вероятным выглядит ее сокращение, причем достаточно существенное. Впрочем, отмечает Дмитрий Левусь, это вовсе не означает, что Вашингтон откажется от перехода к торговле оружием с Украиной, в том числе через механизмы закупки его европейскими партнерами Киева. Такой процесс, резюмирует политолог, будет происходить независимо от настроения и желаний Трампа, поскольку силу давления на президента США со стороны крайне заинтересованного лобби американского ВПК нельзя недооценивать.