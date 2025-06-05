Трамп поддерживает Украину, но предсказывает жесткий "ответ" РФ после "Паутины" (видео)

Президент США Дональд Трамп подтвердил свою поддержку Украины, одновременно предупреждая о возможном жестком ответе Москвы на недавние операции украинских сил.

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Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома в четверг, 5 июня.

"Я поддерживаю Украину, я за то, чтобы прекратили убивать, в самом деле", — подчеркнул американский президент.

По его словам, события последних дней, в частности операция "Паутина", спровоцируют ответ России, который может быть масштабным и опасным. В то же время он выразил надежду на скорое завершение конфликта между двумя странами.

"Путин получил сильный удар, я не думаю, что он играет в игры", — сказал президент США.

Трамп также отметил, что конечный срок санкций против России четко определен, и Соединенные Штаты будут оставаться "очень жесткими" в своих мерах, которые могут коснуться обеих сторон конфликта.

"Конечный срок санкций против России у меня в голове. Мы будем очень жесткими. Это может касаться обеих стран", — заявил он.

Комментируя свои отношения с президентом России Владимиром Путиным, Трамп заявил, что он "ни с кем не дружит, это просто бизнес". При этом он подчеркнул, что в случае перехода Россией определенных "границ" ответ США будет чрезвычайно жестким.

"Если Россия переступит границы, вы будете поражены, насколько мы жесткие", — заявил американский президент.

В то же время Трамп сказал, что война в Украине "похожа на двух маленьких детей, которые безумно дерутся в парке".

Также он рассказал о своем диалоге с Путиными, когда рекомендовал воздержаться от определенных военных действий, которые могут осложнить ситуацию.

"Путин сказал: "У нас нет другого выбора, кроме как атаковать". Я сказал: "Не делайте этого, вы не должны этого делать", — сказал Трамп.

Относительно законопроекта сенатора Грэма о санкциях против РФ, Трамп отметил, что пока его не изучил, но пообещал принять решение "возможно очень скоро".

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

Также Фокус разбирался, нанесет ли Россия мощный удар по Украине после операции СБУ "Паутина", которая поразила стратегическую авиацию РФ, и чем именно.