Ответ Путина на атаки СБУ: нанесет ли Россия мощный удар по Украине и чем именно

После операции СБУ "Паутина", которая поразила стратегическую авиацию РФ, Путин пригрозил ответным ударом. Фокус разбирался, действительно ли Россия способна к масштабной эскалации и какие цели может выбрать для атаки.

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что 4 июня провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который длился более часа. Во время беседы они обсудили недавнюю украинскую операцию против российской авиации, известную как "Паутина". По словам Трампа, Путин четко заявил о своем намерении ответить на эти атаки.

В ответ на растущую угрозу воздушных атак, посольство США в Киеве призвало своих граждан проявлять повышенную осторожность. В обращении отмечается необходимость немедленно искать укрытие при объявлении воздушной тревоги и соблюдать все указания местных властей. Дипломаты отметили, что Россия усилила интенсивность ракетных и дроновых атак против Украины, что создает постоянный риск значительных воздушных ударов.

Ранее эксперты, в частности главный редактор Defense Express Олег Катков, высказывали сомнения относительно способности России осуществить эффективный ответ на операцию "Паутина", указывая на то, что российские войска уже активно обстреливают территорию Украины без дополнительных поводов.

Ответ Путина на атаки СБУ: нанесет ли Россия мощный удар по Украине

По мнению бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака, в течение 75-минутного разговора с Дональдом Трампом Путин, похоже, добился неформального разрешения на серьезный ответ на удары по стратегической авиации России.

"Создается впечатление, что без согласования с Трампом он не решался действовать — остерегался возможной реакции со стороны США, в частности новых санкций. После этого разговора Путин публично заявил, что "даст ответ", а Трамп не возразил — наоборот, дал сигнал, что "понимает" его действия, еще и намекнув на отвлечение внимания к Ирану.

К тому же глава оборонного комитета США заявил, что Трамп попросил отложить новые санкции против РФ. Это выглядит как согласованные действия, которые дают Путину "зеленый свет" на эскалацию", — говорит Фокусу Ступак.

Эксперт считает, что ответ России может будет масштабным. После унижения ее стратегической авиации в рамках операции "Паутина", в Кремле, скорее всего, хотят показательной и болезненной "расплаты".

"Вероятно, удар не будет по фронту — он должен быть таким, чтобы всколыхнуть всех. Это может быть что-то по-настоящему шокирующее. Одно из предположений — удар по СБУ, поскольку эта служба в последнее время нанесла несколько болезненных ударов по россиянам", — предполагает Ступак.

Однако военный эксперт Дмитрий Снегирев не считает, что Трамп предоставил Путину разрешение бить по Украине в знак ответа на удары по авиации РФ. А то, что о намерениях Путина сказал именно американский президент — можно расценивать как контролируемую утечку информации.

"Он действует на опережение: создает ловушку для Путина. Если такой сценарий станет реальностью, то Трамп сможет сказать — я предупреждал, вы сами спровоцировали ситуацию. Это дипломатическая "вилка": любое решение будет проигрышным для Кремля. Нанесете удар — получите санкции. Не нанесете — потеряете авторитет и поддержку электората", — говорит Фокусу Снегирев.

Ядерный шантаж: как РФ запугивает Украину масштабными ударами

По словам Дмитрия Снегирева, Украина снова имеет дело с ядерным шантажом со стороны Российской Федерации. При этом его подают как якобы "возмездную акцию" за операции по уничтожению российских самолетов. Аргументом даже приводят телефонный разговор, в котором характер "подплатного" удара подается уже как доказанный факт.

"Информация о вероятности применения Россией тактического ядерного оружия против Украины появилась еще в 2022 году. Решающую роль в нейтрализации подобных сценариев сыграл внешний фактор — стратегические партнеры России: Китайская Народная Республика и Индия. США и европейские лидеры оказали давление на руководство этих стран, чтобы не допустить реализации сценария с применением ядерного оружия. В результате Россия сняла этот вопрос с повестки дня, а риторика о ядерном ударе была прекращена. Это продемонстрировало, что РФ в этом вопросе не является самостоятельным субъектом. То есть окончательное решение о применении ядерного оружия зависит не только от политического руководства РФ. Более того — не столько от него", — говорит военный эксперт.

После, в 2024 году, начала появляться информация о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. С заявлениями на самом высоком представительском уровне — президентов России и Беларуси. Тогда сообщали, что в соответствии с межгосударственным соглашением такое оружие уже размещено. Но в итоге оказалось: на территории Беларуси никакого тактического ядерного оружия нет.

"Опять вмешался Пекин, который четко дал понять, что считает Беларусь зоной собственных военно-политических и экономических интересов. Пекин официально рассматривает Минск как плацдарм для дальнейшей экспансии на европейском континенте. Соответственно, вопрос снова был снят с повестки дня", — продолжает Снегирев.

Далее — еще один фейковый сценарий от России: возможность удара тактическим ядерным оружием по каскаду гидроэлектростанций на Днепре, в частности по ДнепроГЭСу. Основная идея заключалась в том, что удар по каскаду повлечет цепную реакцию: гидроудар разрушит все другие ГЭС на Днепре, вызвав экологическую катастрофу и массовые жертвы среди населения. В качестве примера приводили исторические прецеденты времен Второй мировой войны. Но и этот сценарий оказался инструментом информационного давления на украинское руководство.

"Сегодня снова появляются заявления о возможности ядерного удара. Но я продолжаю скептически относиться к этой теме. Потому что решающую роль снова будет играть внешний фактор — позиция Китая и Индии, даже больше, чем США. Особенно на фоне возможных новых санкций, в частности речь идет о 500% пошлинах для стран — конечных потребителей российских энергоресурсов. Ситуация серьезная, в отличие от предыдущих заявлений администрации Байдена", — считает эксперт.

Чем РФ может ударить по Украине

Относительно возможных сценариев, Дмитрий Снегирев не исключаю серии ударов по энергетическим объектам Украины. Эта информация активно продвигается в российских СМИ — от депутатов Госдумы до военных экспертов и блогеров. Основной акцент — "остановить" украинский ВПК, который масштабно наращивает производство ракет и беспилотников.

"Также россияне продвигают тезис о "возмездной акции" в ответ на события вокруг Крымского моста, в частности — возможные удары по мостам через Днепр. Эти две темы сейчас особенно активно лоббируются. Относительно так называемых "ответных ударов" — сейчас военно-политическое руководство России, а точнее — националистически настроенная часть, давит на Путина. Парадокс в том, что сам диктатор стал заложником собственного жесткого окружения. Ему выдвигают требования нанести жесткий удар по украинской инфраструктуре и руководству. Отсюда и заявления Путина о том, что "удар не заставит себя ждать". Но чем еще пугать, если уже осуществлена массированная атака с использованием 500 беспилотников?", — продолжает эксперт.

Применение "Орешника" Снегиреву кажется "неразумным" потому что такой удар по условно областному центру приведет к большому количеству жертв среди гражданского населения и оправдать это как "возмездная акция" — невозможно, это будет нарушение правил ведения войны.

"А у РФ есть целый арсенал — аэробаллистические, аэродинамические средства поражения, крылатые, баллистические ракеты, беспилотники. Не исключаю также применение корейских ракет типа KN-23. Даже при всей нелепости Путина трудно представить, что он даст приказ ударить "Орешником" по густонаселенным районам — это сразу повлечет новые санкции и конец", — резюмирует эксперт.

Напомним, РФ догоняет Украину в производстве БПЛА, и не последнюю роль в этом играет поддержка КНР. Пекин официально все отрицает, а россияне тем временем уже выпускают 300 беспилотников в день и поставили себе еще более высокую цель.