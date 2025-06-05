Трамп підтримує Україну, але пророкує жорстку "відповідь" РФ після "Павутини" (відео)

Президент США Дональд Трамп підтвердив свою підтримку України, одночасно попереджаючи про можливу жорстку відповідь Москви на нещодавні операції українських сил.

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Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому у четвер, 5 червня.

"Я підтримую Україну, я за те, щоб припинили вбивати, справді", — підкреслив американський президент.

За його словами, події останніх днів, зокрема операція "Павутина", спровокують відповідь Росії, яка може бути масштабною і небезпечною. Водночас він висловив сподівання на швидке завершення конфлікту між двома країнами.

"Путін отримав сильний удар, я не думаю, що він грає в ігри", — сказав президент США.

Трамп також зауважив, що кінцевий термін санкцій проти Росії чітко визначений, і Сполучені Штати залишатимуться "дуже жорсткими" у своїх заходах, які можуть торкнутися обох сторін конфлікту.

"Кінцевий термін санкцій проти росії в мене в голові. Ми будемо дуже жорсткими. Це може стосуватися обох країн" — заявив він.

Коментуючи свої стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, Трамп заявив, що він "ні з ким не дружить, це просто бізнес". При цьому він наголосив, що у разі переходу Росією певних "меж" відповідь США буде надзвичайно жорсткою.

"Якщо Росія переступить межі, ви будете вражені, наскільки ми жорсткі", — заявив американський президент.

Водночас Трамп сказав, що війна в Україні "схожа на двох малих дітей, що шалено б’ються в парку".

Також він розповів про свій діалог з Путіними, коли рекомендував утриматися від певних військових дій, що можуть ускладнити ситуацію.

"Путін сказав: "У нас немає іншого вибору, окрім як атакувати". Я сказав: "Не робіть цього, ви не повинні цього робити", — сказав Трамп.

Щодо законопроєкту сенатора Грема про санкції проти РФ, Трамп зазначив, що поки що його не вивчив, але пообіцяв ухвалити рішення "можливо дуже скоро".

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не розпочне серйозні переговори щодо припинення війни в Україні.

Також Фокус розбирався, чи завдасть Росія потужного удару по Україні після операції СБУ "Павутина", яка вразила стратегічну авіацію РФ, та чим саме.